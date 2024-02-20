(MENAFN
- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال عنطبيل وعشيرة عماري وال داؤد وال دعيبس
جمال فهيم سليم عنطبيل
( ابو جوني )
زوج الفاضلة عائدة فرحان عماري
ووالد كل من المهندس جوني زوجته لمى دعيبس والمرحوم فهيم وجمانة زوجة عواد داؤد وجيمي زوجة وسام دعيبس وجيهان
و شقيق كل من سليم زوجته نعمات سواقد والمرحومة افلين زوجة المرحوم نايف قحازوالمرحومة لبيبة زوجة المرحوم سمير برهم والمرحومة سلوى زوجة عبد حتر( ابو سالم )
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء الموافق 21-2-2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من كنيسة مقبرة ام الحيران
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الجمعة الموافق 23-2-2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الارثوذكس - الصويفية
تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن مباشرة ولمدة ثلاثة ايام في قاعة كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الارثوذكس - الصويفية من الساعة الرابعة لغاية الساعة التاسعة مساء
عائدة عماري 07953572550
جيهان عنطبيل 0796206836
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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