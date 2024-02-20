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جمال فهيم سليم عنطبيل

2/20/2024 10:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا انتقل الى الأمجاد السماوية فقيد ال عنطبيل وعشيرة عماري وال داؤد وال دعيبس جمال فهيم سليم عنطبيل ( ابو جوني ) زوج الفاضلة عائدة فرحان عماري ووالد كل من المهندس جوني زوجته لمى دعيبس والمرحوم فهيم وجمانة زوجة عواد داؤد وجيمي زوجة وسام دعيبس وجيهان و شقيق كل من سليم زوجته نعمات سواقد والمرحومة افلين زوجة المرحوم نايف قحازوالمرحومة لبيبة زوجة المرحوم سمير برهم والمرحومة سلوى زوجة عبد حتر( ابو سالم ) وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء الموافق 21-2-2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من كنيسة مقبرة ام الحيران وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الجمعة الموافق 23-2-2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الارثوذكس - الصويفية تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن مباشرة ولمدة ثلاثة ايام في قاعة كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الارثوذكس - الصويفية من الساعة الرابعة لغاية الساعة التاسعة مساء عائدة عماري 07953572550 جيهان عنطبيل 0796206836 الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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