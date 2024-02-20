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وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي

2/20/2024 10:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن في سوريا، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن وفاة الفنانة ثناء دبسي، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد مسيرة حافلة في العمل الفني.
ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة في بيان مقتضب جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
والفنانة الراحلة ثناء دبسي هي زوجة الفنان السوري الشهير سليم صبري، ووالدة الفنانة السورية يارا صبري.

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