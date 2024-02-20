وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن في سوريا، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن وفاة الفنانة ثناء دبسي، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد مسيرة حافلة في العمل الفني.
ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة في بيان مقتضب جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
والفنانة الراحلة ثناء دبسي هي زوجة الفنان السوري الشهير سليم صبري، ووالدة الفنانة السورية يارا صبري.
MENAFN20022024000072011014ID1107877669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.