وسائل إعلام تابعة للحوثيين: عدوان أميركي بريطاني يستهدف مدينة الحديدة

وسائل إعلام تابعة للحوثيين: عدوان أميركي بريطاني يستهدف مدينة الحديدة
التاريخ
2/20/2024 10:23:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله -الحوثيين- في اليمن إن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة الجبانة في مدينة الحديدة.
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