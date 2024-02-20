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وسائل إعلام تابعة للحوثيين: عدوان أميركي بريطاني يستهدف مدينة الحديدة

2/20/2024 10:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله -الحوثيين- في اليمن إن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة الجبانة في مدينة الحديدة.

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