رغم القتل والدمار.. الاحتلال يطلب المساعدة من أهالي غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن إقامة مركز خاص لتلقي الاتصالات والمعلومات من سكان قطاع غزة حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الأخرى.

ودعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لتقديم معلومات لإنقاذ المحتجزين، قائلاً: "يا سكان غزة، أنتم قادرون على المساهمة في إنقاذ حياة المختطفين وتأمين عودتهم إلى أحضان عائلاتهم بسلام".



وقال أفيخاي أدرعي: "أقام جيش الدفاع مركزًا خاصًا لتلقي الاتصالات والمعلومات.. حيث يسمح للمعنيين بتقديم معلومات هامة تتعلق بحماية المواطنين الإسرائيليين المختطفين المحتجزين في غزة وأماكن تواجدهم".



يأتي ذلك في ظل استمرار القتل والدمار خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة التي تشنها إسرائيل على مختلف مناطق قطاع غزة، وخلف حتى الآن أكثر من 29 ألف قتيل.



وأعلنت إسرائيل أنها بصدد تنفيذ اجتياح بري شامل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان، إذا لم تسلم حركة حماس الرهائن المحتجزين لديها.