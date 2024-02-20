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البرازيل تطالب العدل الدولية باعتبار احتلال إسرائيل لفلسطين غير قانوني

2/20/2024 10:23:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طلبت البرازيل من محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، التأكيد على أن احتلال إسرائيل لفلسطين "غير قانوني وينتهك التزاماتها الدولية".


جاء ذلك على لسان الدبلوماسية البرازيلية ماريا كلارا باولا دي توسكو، خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، في مدينة لاهاي الهولندية، حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وأكدت دي توسكو على أن إسرائيل تواصل منذ عام 1967 انتهاك القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.


وأشارت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز ضد الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.


وأكدت على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو "حق مطلق ولا غنى عنه".


ولفتت إلى أن البرازيل تريد من محكمة العدل الدولية أن تؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني وينتهك التزاماتها الدولية بطرق مختلفة".


وأوضحت أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين الذي يتضمن دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل".


بدورها، قالت ممثلة تشيلي في الجلسة، المحامية كسيمينا فوينتيس توريجو، إن بلادها تدعم حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.


وأوضحت أن "إسرائيل لم تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير فحسب، بل انتهكت أيضا قواعد القانون الدولي الأخرى، بما في ذلك حظر استخدام القوة، وضم الأراضي الفلسطينية".


ودعت توريجو إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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