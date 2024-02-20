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خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (2 - 6)

2/20/2024 10:23:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


عمان- يُعد النص الدستوري "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها" خروجا أو التفافا على النص الدستوري "لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة"، علما بأن هذين النصين قد أدخلا في التعديلات الدستورية الأخيرة. وقد لا يكون من المناسب أن يستقيل النائب ويتحلل من التزاماته النيابية بمجرد تقديمه الاستقالة. ولنا أن نتخيل أيضا فوز أحد الأحزاب مستقبلا بعدد كبير من المقاعد النيابية بشكل يؤهل ذلك الحزب لتكليفه بتشكيل الحكومة فقد يدفع بنوابه إلى الاستقالة لدخول الحكومة ودخول من يليهم في القوائم الانتخابية لعضوية مجلس النواب وإجراء سلسلة دورية من التعديلات الوزارية يقابلها استقالات عدد من نواب الحزب من مجلس النواب بالشكل الذي يضمن الحزب من خلاله دخول عدد كبير من منتسبيه الحكومة ومجلس النواب ولا اعتقد أن هذا يخدم التحول الديمقراطي بل قد يكون تحايلا عليه.
التراجع عن تخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما، فمحدودة ما لديه من معرفة وخبرة قد لا تُمكنه من التصدي لمهام التشريع والرقابة بالشكل المطلوب. ولكن لا بأس في البقاء على ذلك السن بالنسبة للبلديات ومجالس المحافظات وغيرها.
التراجع عن التصعيد الذي أدخل مؤخرا في صلاحية النظر في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز "محكمة القانون" التي تمثل أعلى درجة تقاض فذلك التصعيد لا يخدم الدولة في شيء.
التراجع عن التوسع في عدد المؤسسات التي خرجت عن التبعية للحكومة والذي كان بفعل أفكار غربية لا تطبق هناك في تلك الدول وقد يكون لها أهداف خفية، ومنها نقل مهمة متابعة شؤون الأحزاب السياسية من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ومنها مؤخرا إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بدافع أنها محايدة ومستقلة عن الحكومة. وهذا أيضا لا يخدم الدولة ولا الحياة الحزبية السياسية في أي شيء. باختصار لا وجاهة ولا مبرر موضوعي لتفريغ دوائر الحكومة المركزية من مهامها، فإن كان هناك مشكلة فحلها ليس بنقل المهمة بل بمعالجتها في مكانها. كما أن ذلك ينال من الثقة بمؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى وما نشهده مع مرور الأيام من مظاهر الاستقواء عليها قد يكون نتيجة طبيعية لذلك وقد يضعف هيبة وحضور القائمين عليها.
إلغاء ذكر أي مؤسسة في الدستور باستثناء ديوان المحاسبة فقط، لأن الدستور "القانون الأساسي" ينص على المهام والواجبات وليس على الشكل المؤسسي الذي يتولى هذه المهام فمكانه الصحيح القوانين.
جلالة الملك هو رأس الدولة (مادة 30) والسلطة التنفيذية مناطة به (مادة 26) والسلطة التشريعية مناطة بمجلس الأمة والملك (مادة 25). وبالتالي جلالة الملك يترأس أي اجتماع إن حضر فهو رأس الدولة وبالتالي لا حاجة للنص على أن جلالة الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، حيث تقع المسؤولية على أعضاء المجلس وليس على جلالة الملك انسجاما مع نص المادة 30 من الدستور فالملك مصون من كل تبعة ومسؤولية.
نص الدستور على "يُنشأ مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ...". وكلمة "يُنشأ" توحي بأن هذا المجلس سيكون له كيان مؤسسي "مؤسسة" وليس مجلسا مكونا من عدد من الأعضاء. إذا كان الأمر كذلك، فالسؤال من يرأس هذا المجلس (كمؤسسة) تنفيذية ومن آمر الصرف فيه ومن يمارس الصلاحيات الواردة في الأنظمة وما إلى ذلك؟ وعليه، أرى أن يعدل النص ليصبح "يتألف أو يتشكل مجلس الأمن الوطني والسياسية الخارجية من... ". وبالتالي لا يتطلب الأمر كيان مؤسسي "مؤسسة" لها شخصية اعتبارية وما لذلك من تبعات وموازنات ونفقات.
العودة عن اتاحة إشغال المواقع القيادية في الدولة من رتبة أمين عام وما في حكمها ورتبة وزير وما في حكمها وعضوية مجلس الوزراء ومجلس الأمة وما في حكمهما لمزدوجي الجنسية، تفعيلا لمساءلة ومحاسبة هذه الفئات دون تدخل أي دول يحمل هؤلاء جنسياتها. وقد ثبت بالتجربة أن لا جدوى حقيقية تذكر من اتاحة الازدواجية في الجنسية في هذه المواقع القيادية وسرعان ما كان ينتقل بعض هؤلاء إلى تلك الدول بعد خروجهم من الموقع مباشرة منفقا هناك ما حصل عليه من رواتب تقاعدية أو امتيازات. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما طرح مشروع التعديل الدستوري بإتاحة أزدواجية الجنسية في عام 2016، كنت معارضا تماما لهذا التعديل الدستوري ولكن في ضوء مداخلات الزملاء الوزراء في جلسات النقاش آنذاك تغّير موقفي وتنامى لدّي انطباع بجدوى ذلك في استقطاب كفاءات تُحدث نقلة نوعية في الأداء العام وتجلب رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة لذا دافعت عن ذلك التوجه في الإعلام. ولكن للأسف الشديد لم يتحقق شيئا من كل ذلك وأثبتت التجربة عدم جدوى ذلك التوجه.
تم إضافة كلمة "والأردنيات" بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني من الدستور مؤخرا، وأرى أن النص كما كان سابقا (قبل التعديل) أكثر تحقيقا للمساواة بمعنى كلمة "الأردنيين" تسري على الطرفين وهذا أكبر سند ودليل على عدم التفريق. إذا كان هناك خلل في الممارسة، فعلاجه هناك وليس في الدستور.
أما مكان ادخال التعديلات الأخيرة في فصول الدستور، فأرى أنه لم يُحافظ على الغاية من تصنيف مواد الدستور في فصول وذلك بأن تدخل التعديلات في الفصول ذات العلاقة وأن لا تذهب إلى فصل "مواد عامة". وبالتالي، لا بد من إعادة التصنيف والتسلسل لمواد الدستور.
أرى بشدة ضرورة الإبقاء على السند الدستوري للقرارات التفسيرية التي صدرت عن المجلس العالي لتفسير الدستور بمعنى الإبقاء على قانونيتها فهي ما تزال نافذة. أدرك تماما أن الدستور قبل التعديل الأخير نص على اعتبار تلك المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. وكان الأولى والأصح قانونيا حينها النص على عدم تأثير إلغاء المادة على القرارات التفسيرية التي صدرت عن المجلس العالي قبل إلغاء تلك المادة. كما أدرك تماما أن السبب في أن الإلغاء كان للمادة وليس للمجلس العالي هو لأن المجلس ليس له شخصية اعتبارية حتى تلغى. ولكن على الأقل ورغم إلغاء المادة حينها إلا أنها ما تزال ضمن نصوص الدستور وكان ذلك مبررا ولغاية مقصودة. وما يدعم طرحي بهذا الخصوص أن الدستور الحالي ينص مثلا في الفقرة 3 من المادة 129 منه على أن الإلغاء الذي نصت عليه الفقرة 1 من نفس المادة، والمتمثل بإلغاء دستور 46 وما طرأ عليه من تعديلات، لا يؤثر على قانونية أي قانون أو نظام آخر أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ الدستور الحالي ولم يكتفي بالنص العام الوارد في الفقرة 2 من المادة 128 منه.
في نطاق التشريع، أرى أن الحكومات تتناول التشريعات على اختلاف مستوياتها من قوانين وأنظمة وتطرحها للتعديل أو التغيير باستمرار ضنا منها أنها بذلك تعالج ما يواجه الوطن من تحديات أو لربما لأنه الخيار السهل حيث يُرد أي خلل جزافا إلى التشريعات وبهذا تتفادى الحكومات الدخول في مواجهات وتذهب إلى السهل لا الصعب. لدرجة أننا نجد أن التشريع الواحد أو حتى النص الواحد قد يُعدل في كل حكومة وأحيانا في الحكومة الواحدة عدة مرات. والحقيقة إذ لا انكر أبدا وجود خلل أو قصور في بعض التشريعات لكنه محدود جدا وأثره أيضا محدود جدا إذا ما قُورن بالممارسة والتطبيق فهي موطن الداء الذي لا يعالج إلا بالمواجهة والمتابعة والمساءلة.
جودة التشريعات من قوانين وأنظمة تؤثر على عمل السلطات والمؤسسات وخصوصا السلطة التنفيذية في قيامها بالمهام، والقضائية في البت في القضايا وإصدارها الأحكام والمحكمة الدستورية في النظر في دستورية القوانين والأنظمة وما فيها من أحكام وكذلك الأجهزة الرقابية في تقاريرها بالمخالفات. لذا تنعكس جودة التشريعات مع غيرها من عوامل أخرى على مستوى كفاءة وفعالية عمل هذه السلطات والمؤسسات. ثمة ملاحظات على التشريعات بشكل عام، منها كثرة هذه التشريعات وتشعبها وكبر حجمها من حيث كثرة موادها وطول نصوصها وأحيانا تشتت نصوص الموضوع الواحد في عدة تشريعات. هذا بالإضافة إلى عدم وضوح بعض النصوص أو ضعف المضمون، ناهيك عن تقادم بعض التشريعات وحاجتها الماسة إلى تحديث.
أرى أن يكون القانون عبارة عن أحكام تشكل أطر وضوابط عامة دون الإغراق في التفاصيل وبحجم محدود من حيث عدد المواد وقصر طول النصوص.
قوانين فيها أحكام ونصوص وتفاصيل منها ما يفترض أن يكون في أنظمة، ومنها ما يُفترض أن يكون في تعليمات.
هناك أنظمة وتعليمات تتضمن أحكام ونصوص لا يُفترض فيها أن تكون بل يُفترض أن تُترك كهامش مرونة لأصحاب القرار. لذا علينا ألا نفرط كثيرا في النصوص حتى لا يصبح عمل المُنفِّذ أو المُطبِّق لها كالآلة بلا إبداع أو اجتهاد بل تُقيده النصوص.
أن تُجمع الأحكام المتعلقة بالموضوع الواحد في تشريع ذلك الموضوع. وأن لا تستخدم عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" وإذا كان لابد من ذلك، مع أنني لست مع ذلك، فتستخدم في أضيق حدود لأن كثرة استخدمها يبطل الأحكام في بقية القوانين ويفقدها الترابط بينها وبالتالي تنتفي وحدة القانون وتجانس مواده ونصوصه.
ألا نكثر من التشريع الخاص على حساب التشريع العام. وألا يقل اهتمامنا بالمضمون عن اهتمامنا بالصياغة. وأن نحرص تماما على وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق.
التشريعات فيها أدوات قد تفيد وقد تعيق وقد تشجع وقد تحد، فلنجعلها مرجعية تنظيمية لتحقيق الأهداف وسلسة تخلو من التعقيد وتضمن حسن توظيف الموارد المحدودة لما فيه خدمة للصالح العام. لذا عند إعداد واقرار التشريعات يجب ألا تخلو فرق العمل أو اللجان من أصحاب الاختصاص بالموضوع فلا يكفي- مع كل الاحترام- وجود أهل القانون، فللمحتوى والمضمون أهمية لا تقل عن أهمية صياغة النصوص والعكس صحيح.
إذا كانت مهمة القضاء تتطلب الموضوعية والحصافة والدقة والحياد، فما بالك بما تتطلبه مهمة التشريع التي يستند إلى نتاجها عمل القضاء.
التشريع هو الركن الأول في تحقيق العدالة وركنها الأخر التطبيق، ولهذا نقول دولة "قانون ومؤسسات".

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