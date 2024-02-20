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سؤال جدوى الحرب

2/20/2024 10:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أميركا لم تُهزم في فيتنام بضعفها، بل بمقاومة الفيتناميين، وكذلك الحال مع هتلر ومع نظام الفصل العنصري. الشعوب التي قاومت المحتل غالبا ما كانت الأضعف عسكريا والأكثر تضحية. فلو كان التفوق العسكري هو معيار مشروعية المقاومة، فلن يقاوم أحد، وسيكون هذا المنطق تمجيدا للاستعمار وللاعتداء على حقوق الشعوب.
اتخذت حماس قرار الحرب دون استشارة أحد، وتتحمل كامل المسؤولية أمام أهل غزة، الذين سيقيمون قرارها لاحقا..
أما السؤال عن جدوى الحرب الآن، فإنه يهدف للتستر على ضعف العرب والمسلمين وتقاعسهم عن إنقاذ الشعب الفلسطيني، كما يسهم في إضعاف المقاومة والضغط على حماس للاستسلام، مما يخدم إسرائيل التي تستغل الصمت العربي والإسلامي للإمعان في القتل والتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، فمن يسكت عن حرب إبادة، شرسة وعنصرية وثأرية لا يمكنه النواح على الضحايا. صمته عن العدوان النازي الذي يمارسه نتنياهو يوميا، يعادل فتك أسلحة الدمار الشامل التي تستعملها إسرائيل وأميركا، خصوصا بعد إعلان الأخيرة موافقتها على إبادة الفلسطينيين في رفح ولكن بخطة!!
أعلن نتنياهو إلغاء أوسلو فعليا، كما أعلن عدم موافقته على إقامة دولة فلسطينية، وعارض مؤخرا بقرار من مجلس الحرب أي اعتراف دولي بدولة فلسطين، إذا ما تبقى لكم!؟
‎يُطالب الفلسطيني بالموت تهجيراً أو جوعاً أو مهانة. فلم تؤثر صور موت الأطفال وترويعهم وظروف الناس المهينة في الأمة العربية والإسلامية المرتهنة بأنظمتها للمعتدي على نحو مباشر أو غير مباشر، ولكن كم يا ترى يلزم من دماء أطفال غزة لتثور حمية العرب والمسلمين؟ او لتستيقظ إنسانيتهم! لا نطالب أحدا بأن يحارب، ولا نطالب بموقف سياسي حازم، فهذا أكثر من همتهم الا أننا نطالب فقط بالحد الأدنى الإنساني وهو إدخال المساعدات، امنحوا الفلسطيني فرصة ليموت بكرامة مع قليل من الحليب لأطفاله.
الحرب في شهرها الخامس، ولكي تهربوا من حساباتكم السياسة وارتباطاتكم الدولية، اعتبروا أن زلزالا قد ضرب غزة أو حتى اعتبروه طوفانا أغرقها، لماذا لا تدخل مساعدات من البر والجو والبحر، شاحنات وسفن وطائرات. حاصِروا دولة الاحتلال بموقف عالمي شعبي شامل بالإغاثة الإنسانية، يا أخي اكسبوا الشعب الذي تركتوه مع حماس عشرين عاما، بدلا من أن تلوموه لانه يؤيد حماس لمحاولتها تخليصه من الحصار الصهيوني الذي دام عقودا!
موقف الأطراف من حماس معروف، وليس بالضرورة أننا نتفق معها في المنهج والرؤيا، ولكن التضحية بالشعب الفلسطيني في غزة معاقبة لحماس ومواقفها وهو ذات الفعل الذي يقوم به نتنياهو بمعاقبة المدنيين في حربه ضد حماس! الساكتون عن استمرار الحرب في غزة والذين أخفقوا حتى في تقديم مساعدات إنسانية، يقفون في صف واحد مع نتنياهو، وهم مشاركون فعليون في الحرب. واضحة جنابك واضحة!

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