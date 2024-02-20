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الملك يسمع العالم الحقيقة المرة

2/20/2024 10:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا يدرك أهمية زيارة الملك وكلماته الشجاعة في عواصم الغرب إلا المتابع للشأن السياسي الدولي وأجواء التفاعل مع ما يحدث في فلسطين في العالم. ثمة انحياز وتعاطف دولي هائل مع إسرائيل ودعم مطلق لا حدود له، وإن كانت إسرائيل تخسر سياسيا وإعلاميا بشكل متصاعد مقارنة بالسابق في ظل تعاظم التعاطف الدولي مع إنسانية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، إلا أنه ما تزال أجواء التعاطف والدعم طاغية لجهة إسرائيل. الملك وفي ضوء هذه الأجواء، يقف بشجاعة ومهابة، ويطرح السردية العربية مدافعا عن الشعب الفلسطيني وإنسانيته، ويقدم للعالم خطابا غير ذلك الذي يسمعونه من إعلامهم والسياسيين عندهم، ويقول بالأرقام وبلغة قانونية ودبلوماسية محكمة ما هو واقع الحال، وأهمية الوقف للمجازر التي تحدث وإدخال المساعدات، وأن الحل والحكمة يقتضيان أن يعطى الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
الملك يقول للعالم ما لا يسمعونه دوما؛ لأنه يمتلك شبكة علاقات دولية بنيت على الثقة والمصداقية والاحترام، فهو يمتلك مصداقية شخصية وسياسية عالية، ورصيدا كبيرا من الشجاعة التي جلبت له احترام الأصدقاء والمنافسين، وهو قائد لبلد عرف بوسطيته واعتداله وانحيازه للحق والموضوعية، وهو الذي شيد منظومة من الأجهزة الاحترافية في التقييم والتنفيذ واتخاذ القرار، وبكم مصداقية هائلة جعلت العالم يحترم المؤسسية الأردنية الأمنية والمدنية. الملك ليس أي قائد من الشرق الأوسط يستند لسردية وكلام غير مؤثرين منفصلين عن الواقع، بل حكيم مطلع يفهم العالم وما يفكر به الغرب، ويفهم شعبه وألم الفلسطينيين وتعاطف العرب والمسلمين، وهذا زوده بقدرة هائلة على أن يكون كلامه ذا صدى يسمعه العالم ويحترمه ويتفاعل معه. ظن البعض أن موقف الأردن القوي جراء ما يحدث في فلسطين سوف يكون له تبعات صعبة على البلد، ولا شك أن في ذلك منطقا، لكن الخطاب الملكي كان دوما معززا بلغة القانون والحق، وأننا حتى لو كنا أصدقاء مع الغرب فهذا لا يعني أننا لا نختلف معهم في الطرح والتقييم والفعل، وهذا ما يفعله الأصدقاء، وهم ذاتهم يقولون لنا إننا نحتاج أصدقاء يقولون لنا ما لا نريد أن نسمع ويسمعوننا الحقيقة المرة.
الملك يقول للعالم بشجاعة إن ما يحدث للفلسطينيين ظلم شديد ولا بد أن يتوقف، فإن لم يتوقف فإن علينا توقع تبعات لأن التاريخ والمنطق يقولان لنا إن القهر سيولد الانفجار، وأن ما يحدث من قتل ودمار في غزة، ما هو إلا زراعة لعنف قادم قد يكون أشد من السابق، وإن الحل يكمن بالحكمة السياسية وإعطاء كل ذي حق حقه، أما الاستمرار بحرمان الفلسطينيين من حقهم الإنساني والقانوني والسياسي فهذا أمر لا يمكن أن يستمر وسندفع ثمن ذلك جميعا.

MENAFN20022024000072011014ID1107877660

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