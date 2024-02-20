Wednesday, 21 February 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللفحة تتلف مساحات شاسعة من محصول البطاطا

2/20/2024 10:21:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان وادي الأردن - فيما تسبب انتشار مرض "اللفحة" بإتلاف معظم محاصيل البطاطا في وادي الأردن، وسط تقديرات أولية تشير بأن نسبة الإصابة بلغت 80 %، ما كبد المزارعين خسائر فادحة يصعب تعويضها، باشرت كوادر وزارة الزراعة بحصر الأضرار ليتم لاحقا تنظيم كشوفات بالمتضررين والمساحات المتضررة ونسب الاصابة.
و"اللفحة"، مرض فطري ينتشر بشكل سريع في المناطق ذات الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة، إذ تشكل هذه الأجواء بيئة مثالية لنموه وانتشاره.

ويؤكد عدد من المزارعين، أن المحاصيل تعرضت لإصابات كبيرة، قضت على معظمها، موضحين أن الاصابات تفاوتت ما بين مزرعة وأخرى بنسب تتراوح بين 30 – 80 %.
ويبين المزارع رشدي دعيس، أن معظم المحصول الذي زرعه تعرض للاصابة باللفحة وأحدثت فيه ضررا كبيرا، مقدرا أن خسارته تجاوزت 7 آلاف دينار، رغم أن المساحة المزروعة لم تتجاوز 10 دونمات.
ويوضح أن محصول البطاطا من محاصيل القطفة الواحدة، أي أن أي ضرر يلحق بالنبات يعني خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها كالمحاصيل الأخرى التي يمكن تعويضها بتكثيف عمليات المكافحة والتسميد، منوها أن بعض المحاصيل الأخرى يمكن الاستفادة منها رغم تعرضها للأمراض الفطرية أو الحشرية، إلا أن محصول البطاطا لا يمكن بأي حال الاستفادة منه، خاصة إذا تعرض المحصول للإصابة في وقت مبكر.
ويلفت المزارع عبدالرحمن أبو صليح إلى أنه ورغم عمليات المكافحة المستمرة، إلا أن معظم محصول البطاطا تعرض للإصابة بمرض اللفحة، ما يشير إلى أن المبيدات المستخدمة ليست فعالة، موضحا أن تقلبات الطقس التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية شكلت بيئة مناسبة لنمو المرض الفطري وسرع بانتشاره.
ويؤكد أن معظم محصول البطاطا الذي قام بزراعته وصلت نسبة الإصابة بالمرض إلى 80 % تقريبا، ما ألحق به خسائر فادحة، مضيفا أن زراعة البطاطا مكلفة جدا خاصة وأن ثمن الطن الواحد من التقاوي يبلغ 1200 دينار، ناهيك عن عمليات تجهيز الأرض وشراء المستلزمات والعمالة والري والمكافحة والتسميد والتي بمجملها تصل الى ما يزيد على 1000 دينار للدونم الواحد.
ويقول إن المزارع الآن يجاهد من أجل تخفيف الأضرار على النبات من خلال تكثيف عمليات التسميد ورش المبيدات، رغم أنه لا يملك ثمنها، ما سيدفعه إلى اللجوء للشركات على أمل الحصول على المستلزمات وسدادها لاحقا.
ويقدر الخبير الزراعي المهندس عبدالكريم الشهاب مساحات البطاطا التي تعرضت للاصابة بمرض اللفحة بحوالي 15 ألف دونم موزعة بين الأغوار الشمالية والوسطى، موضحا أن الإصابات تتراوح ما بين 30 – 80 %، ما يدلل على وقوع خسائر كبيرة للمزارعين.
ويوضح أن الخسارة في محصول البطاطا لا يمكن تعويضها نهائيا، خاصة، إذا ما كانت الإصابة في الأشتال الحديثة، أو التي لم تصل إلى مرحلة النضوج، مشيرا إلى أن البطاطا من المحاصيل التي تحتاج إلى عناية فائقة من حيت المكافحة المستمرة والتسميد للوصول إلى إنتاج أفضل كم ونوع، ما يزيد من حجم الخسائر حال تعرض المحصول لأي عائق.
ويلفت إلى أن المزارع سيضطر مجبرا على تكثيف عمليات الرش والتسميد، في محاولة يائسة للنهوض بالأشتال التي لم تتعرض لإصابات كبيرة، إلا أن هذا الأمر سيكبد كلفا مرتفعة، قد لا تفلح جهوده في تأمينها لاحقا، مطالبا وزارة الزراعة بإجراء مسح شامل ميداني لحصر الوحدات الزراعية المتضررة في الأغوار الجنوبية، وتعويض المزارعين عن الأضرار، التي لحقت بمزروعاتهم خاصة وأن معظمهم مدين للشركات الزراعي بأثمان التقاوي والمبيدات والأسمدة.
من جانبه، يؤكد مصدر في وزارة الزراعة أن كوادر الوزارة بدأت بحصر الاضرار في كافة المناطق التي تتواجد فيها زراعة البطاطا، وسيتم لاحقا تنظيم كشوفات بالمتضررين والمساحات المتضررة ونسب الاصابة. ولفت المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن نسب الإصابة في غالبية المزارع التي تم الكشف عليها تتراوح ما بين 20 – 70 %.
بدوره، يقدر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام خسائر مزارعي البطاطا بحوالي 10 ملايين دينار، لافتا إلى أن التقديرات الأولية تبين أن المساحات التي تعرضت لإصابة تقارب من 15 الف دونم.
ويشدد على ضرورة قيام الحكومة بتعويض المزارعين عن الضرر الذي لحق بمحاصيلهم، لا سيما وأن مرض اللفحة غير مدرج ضمن الأضرار التي يتم تعويضها من صندوق المخاطر.
ويشير إلى أن الإصابة التي لحقت بمحصول البطاطا جاءت نتيجة التغير المناخي وتقلبات الطقس، ما يبرهن على أنها أضرار ناجمة عن عوامل طبيعية، مدللا على ذلك بأن حجم الإصابات كبير جدا تجاوز 70 % من مجمل المساحات المزروعة بالمحصول.
ويعرف مرض اللفحة او "اللفحة المبكرة" بأنه مرض فطري يسببة فطر يصيب كل من نباتات الطماطم والبطاطا حيث يظهر فى صورة بقع متداخلة على الأوراق، و يسبب تقرحات الساق وعفن الثمار، على الطماطم ولفحة الدرنات على البطاطا، وعلى الرغم من الاسم "لفحة مبكرة"، إلا أن الأعراض تظهر عادة على الأوراق القديمة.

MENAFN20022024000072011014ID1107877659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث