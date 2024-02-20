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العقبة.. اكتظاظ مركز بسمة والصحة تصفه بـالطبيعي

2/20/2024 10:21:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - في الوقت الذي شكى فيه سكان منطقة المحدود ومناطق سكنية أخرى في مدينة العقبة من اكتظاظ في مركز صحي الأميرة بسمة، يجبرهم على الانتظار والاصطفاف في الطابور لساعات طويلة لحين الحصول على الخدمة، تؤكد مديرية صحة العقبة أن الأزمة طبيعية، وتقدم الخدمة الطبية بالمركز كالمعتاد.
وتعود الشكاوى إثر إغلاق المركز الصحي الشامل بالمنطقة من أجل عمليات الصيانة، وتحويل كافة مراجعيه إلى مركز الأميرة بسمة.
ووفق مراجعين، فإن المركز يشهد اكتظاظا خاصة في ساعات الصباح، ويفرض تلقي الخدمة الانتظار أكثر من ساعتين، يبدأها المراجع من مراجعة السجلات الطبية، ثم الطبيب، يليها الصيدلية، وأخيرا المحاسبة.
وأشاروا إلى أن الاكتظاظ وساعات الانتظار، يتخللها في كثير من الأحيان مشادات بين المراجعين، خاصة اذا ما عمد أحد المراجعين على تجاوز الدور وعدم الالتزام به.
ويقدم المركز الذي افتتح قبل عامين خدماته لأهالي حي المحدود والرمال والمناطق السكنية القريبة، والمقدر عددهم بنحو 60 ألف نسمة.
وأشار مراجعون إلى أن المركز لم يشهد مثل هذه الأزمة سابقا، موضحين أن تحويل جميع مراجعي مركز العقبة الشامل إلى مركز الأميرة بسمة هو ما أحدث المشكلة.
واعتبروا أن معاناة المواطنين بالانتظار في المركز للحصول على الخدمة الطبية يكشف الحاجة الماسة للتوسع في إنشاء مراكز صحية، خاصة في مناطق قصبة مدينة العقبة، والتي وصل عدد سكانها إلى أكثر من 230 ألف نسمة، في ظل وجود مركزين صحيين شاملين و5 مراكز صحية أولية ومركز فرعي واحد موزعة بين مناطق العقبة السكنية، وفق بيانات وزارة الصحة المنشورة على موقعها الإلكتروني.
وبين المراجع محمد الرياطي أنه جاء بعد الساعة الثامنة صباحا للحصول على خدمة طبية بالمركز، ليفاجأ باكتظاظ كبير للمراجعين.
وأوضح أنه اضطر إلى الانتظار لوقت طويل إلى أن وصل دوره، خاصة وأنه وعندما وصله كان يسبقه بالدور 35 مراجعا.
وبين أن المشكلة لا تقف عند حد الاصطفاف بدور واحد، إذ يحتاج كل إجراء داخل المركز إلى الالتزام بأكثر من طابور من المراجعين.
وأشار المراجع أحمد الكباريتي، إلى أن الخدمات التي تقدم في مركز صحي الأميرة بسمة والوحيد في القصبة حاليا، لم تعد تتناسب مع أعداد المراجعين، مشيرا إلى أن الاكتظاظ والذي ظهر مؤخرا لا يحتمل، خاصة بالنسبة للسيدات وكبار السن، مضيفا أن دوام المركز ينتهي الساعة الثانية بعد الظهر، الأمر الذي يزيد من الازدحام خلال ساعات الدوام القليلة.
من جانبه، يؤكد مدير صحة العقبة الدكتور أمجد عبيدات أن هناك عدة مشاريع ستعمل على التخفيف من الاكتظاظ في المركز كقرب افتتاح مركز صحي الخامسة والذي سيفتتح خلال الأيام المقبلة أمام المراجعين وطالبي الخدمة الطبية.
وأشار في حديث لـ "الغد"، أن الاكتظاظ والأزمة أمر طبيعي في كافة المراكز الطبية، خاصة في الفترة الصباحية، ويرافقه شكاوى من المراجعين، لافتا أن الأزمة التي يشهدها مركز الأميرة بسمة لا تتعدى مسألة وقت، وستنتهي خلال الأيام المقبلة بعد افتتاح المركز الجديد.
وبين عبيدات، أن الخدمة الطبية في مركز المحدود متوفرة وتقدم على مستوى عال من الكادرين الطبي والإداري، دون أي تأخير من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

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