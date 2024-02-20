ضمك يغلق دفاعه
التاريخ
2/20/2024 10:19:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب ضمك الروماني كوزمين كونترا على الجانب الفني خلال تحضيرات فارس الجنوب لمواجهة الفتح، بعد غد، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي، إذ عمد إلى تكثيف المناطق الخلفية.
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