مناورة فنية للنموذجي
التاريخ
2/20/2024 10:19:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، على لاعبيه مناورة فنية، تركزت على الجمل التكتيكية، وأوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء، استعدادا للقاء ضمك، بعد غد، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن.
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