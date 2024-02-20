Wednesday, 21 February 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناورة فنية للنموذجي

2/20/2024 10:19:20 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، على لاعبيه مناورة فنية، تركزت على الجمل التكتيكية، وأوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء، استعدادا للقاء ضمك، بعد غد، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن.

MENAFN20022024000089011017ID1107877641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث