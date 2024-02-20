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سلمان بن سلطان يؤدي صلاة الميت على الفالح - جريدة الوطن السعودية

2/20/2024 10:19:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف صلاة الميت على، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح، نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي سابقًا.
وقدم أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لعائلة الشيخ الفقيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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