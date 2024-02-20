سلمان بن سلطان يؤدي صلاة الميت على الفالح - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أدى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف صلاة الميت على، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح، نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي سابقًا.
وقدم أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لعائلة الشيخ الفقيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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