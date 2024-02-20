أمواج الشقيق تجتاح شاطئ النارجيل

(MENAFN
- Al Watan) داهمت أمواج بحر الشقيق شاطئ النارجيل الجديد، وأبادته بالكامل، بعدما أنشأته البلدية في مطلع الشتاء، ولم يظل سوى فترة بسيطة منذ أن تم إعلان افتتاحه للزوار والمتنزهين، حيث طمرت المياه الجلسات والأكواخ الخشبية والمجسمات الجمالية وفوانيس الإنارة التي جرى إنشاؤها على الشاطئ الرملي.
وقد واكبت ((الوطن)) بدايات أعمال إنشاء ذلك الشاطئ الجديد، الذي لم يعد منه سوى بقايا أطلال وأخشاب وقطع متناثرة.
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