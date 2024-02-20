Wednesday, 21 February 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمواج الشقيق تجتاح شاطئ النارجيل

2/20/2024 10:14:11 PM

(MENAFN- Al Watan) داهمت أمواج بحر الشقيق شاطئ النارجيل الجديد، وأبادته بالكامل، بعدما أنشأته البلدية في مطلع الشتاء، ولم يظل سوى فترة بسيطة منذ أن تم إعلان افتتاحه للزوار والمتنزهين، حيث طمرت المياه الجلسات والأكواخ الخشبية والمجسمات الجمالية وفوانيس الإنارة التي جرى إنشاؤها على الشاطئ الرملي.
وقد واكبت ((الوطن)) بدايات أعمال إنشاء ذلك الشاطئ الجديد، الذي لم يعد منه سوى بقايا أطلال وأخشاب وقطع متناثرة.

MENAFN20022024000089011017ID1107877633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث