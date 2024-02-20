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من يترجم للغرب قصيدة خالد الفيصل

2/20/2024 10:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) شنت الدول الغربية حربا شعواء إعلاميا وفرضت حظرا للأسلحة على المملكة أثناء حرب إنقاذ اليمن! رغم أن الحرب كانت قانونية ومبررة إنسانيا وسياسيا! وادعت الدول الغربية أن الحوثيين أشبه ما يكونون بحمامات السلام!
تغير الوضع حاليا وشاهد العالم اعتداءات الحوثيين على السفن في باب المندب، وارتد السحر على الساحر!
وأصبح الغرب يولول ويصف الحوثيين بالإرهابيين بعد ما كان يدلعهم سابقا!
وأصبحت أمريكا وبريطانيا تشتكيان من تصرفاتهم، مع أن بريطانيا هي من تدخل وأوقف هجوم التحالف على ميناء الحديدة وكان التحالف على بعد بضع كلم من الميناء!
يقول المثل (من يربي الـداب (الثعبان) بيوم سيلدغه!)
الأوروبيون أيضا يولولون الآن من الحوثيين! بعد أن عطلت ألمانيا لسنوات صفقة التايفون للسعودية! جاءت الآن تتحجج بأنها رفعت اعتراضها!
ووزير الدفاع الإيطالي أصبح يقول: الحوثيون أخطر من حماس وحزب الله! ألم توقف إيطاليا تصدير الأسلحة للخليج سابقا بسبب حرب اليمن!؟
الموضوع ليس لأن الغربيين كانوا يجهلون طبيعة الحوثيين وأنهم فجأة صحوا من غفوتهم ورأوا الحوثيين على حقيقتهم! بل كانوا يعرفون الحقيقة منذ البداية لكن كان الموضوع نوعا من محاولة الابتزاز للتحالف وللمملكة! ولأن مصالحهم كانت بإشغال وتعطيل التقدم السعودي في اليمن وغيرها!
كانوا يأملون بجعل اليمن موقع استنزاف للمملكة!
الآن بعد أن ذاقوا مرارة الحوثيين انقلبوا 180 درجة، وبدؤوا يأتون مهرولين للمملكة! وأيضاً هناك سبب آخر مهم لما رأوا المملكة والخليج بدأت تتجه للشرق وآسيا من أجل احتياجاتها العسكرية! هذا غير الاعتماد الذاتي، فأحسوا بأن البساط بدأ يسحب من تحت أرجلهم! خصوصا أن المملكة من كبار دول العالم في الإنفاق العسكري!
نعرف النفاق الغربي والمعايير المزدوجة! ونعرف أنهم يغيرون جلودهم كالحرباء حسب المصالح لا حقوق إنسان ولا بطيخ!
لكن هل يعتقد الغربيون أن دول الخليج والمملكة لا تدرك هذا النفاق والتقلب، وأنهم نسوا هذا التصرف والمؤامرات بمجرد زيارة بعض الساسة الغربيين للمملكة؟!
نحن نعرف أن الغربيين يمكن أن ينقلبوا عدة مرات إذا تغيرت مصالحهم الآن أو مستقبلا! فهذه هي سياستهم لكن يجب أن يعرفوا أن الاستغفال الغربي لا يمكن أن يستمر للأبد!
ودنا نترجم للسياسيين الغربيين قصيدة خالد الفيصل:
((ما ينسينا الخطا حب الخشوم
ولا يطهرك المطر عشرين عام)).

MENAFN20022024000089011017ID1107877632

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