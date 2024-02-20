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رسوم بيانية تحدد نسب تقدم الطالب في نور

2/20/2024 10:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أضافت وزارة التعليم ميزة جديدة في نظام ((نور)) الإلكتروني، تمكن ولي الأمر من متابعة نسبة تقدم الأبناء بشكل تفصيلي مع مقارنة أداء الطالب في الفصل الدراسي الحالي بأدائه في الفصل والعام السابق، كما توضح الميزة الجديدة المعدل العام للطالب مقارنة بمتوسط طلاب الفصل وطلاب الصف الدراسي، وتوضح مستوى الطالب في اختبارات (مهاراتي، بيزا، تيمز) خلال الأعوام السابقة، وكل هذه الميزات مدعمة برسوم بيانية تفصيلية تعطي صورة واضحة عن مستوى الطالب مع الإشارة للنسبة المئوية لتقدم أو تراجع الطالب مقارنة بأدائه السابق.
الاختبار النهائي
أوضح الخبير بالخدمات التعليمية الإلكترونية عبدالله السلطان لـ((الوطن))، أن أبرز ما يميز الإضافة الجديدة، أنها أتاحت لولي الأمر -ولأول مرة- معرفة درجات الطالب في الاختبار النهائي حتى قبل اعتماد النتيجة النهائية في نظام نور، فبمجرد رصد درجة الاختبار النهائي لأي مادة من المواد الدراسية يمكن لولي الأمر الاطلاع على الدرجة، كما يمكن الاطلاع على درجات الأعمال الفصلية من واجبات ومشاركة واختبارات قصيرة ومهام أدائية.
التصحيح الآلي
بدورهم أكد تربويون وتربويات لـ((الوطن)) أن ‏هذه الميزة لها إيجابيات عديدة، حيث تمكن ولي الأمر من متابعة مستوى تقدم الطالب بشكل مستمر، وتوضح جوانب القوة والضعف لدى الطالب لتقوم الأسرة بعدها بدورها من خلال التحفيز في حال كان أداء الطالب في تقدم واضح، أو التدخل لتدارك أي تقصير في حال كان أداء الطالب منخفضًا، كما يمكن للميزة مساعدة الأسرة في إعداد جدول يومي للطالب يتم من خلاله إعطاء المواد التي يظهر فيها الطالب تراجعًا أولوية، ووقت مناسب للمذاكرة على حساب مواد أظهر فيها الطالب تقدماً واضحًا، ومع وجود إيجابيات عديدة للميزة الجديدة إلا أنها قد تجعل الأسرة تواجه تحدياً جديدًا، فمعرفة الطالب لدرجته أثناء فترة تأديته للاختبارات النهائية، قد يكون لها أثر سلبي على نفسية الطالب في حال كانت درجته في أحد الاختبارات النهائية منخفضة وعكس ما كان يأمل، وبالتالي قد يؤدي ذلك للتأثير على دافعية الطالب للإنجاز واستعداده للاختبارات اللاحقة مما قد يؤثر على أدائه وبالتالي انخفاض مستواه. أضافوا أن معرفة الطالب نتيجة قبل اعتمادها من إدارة المدرسة كما كانت سابقًا، أمر سابق لأوانه، وقد يكون هناك تعديل للدرجة في وقت لاحق لأي سبب ما، في المقابل أيد تربويون وتربويات تطبيق التصحيح ((الآلي)) في المدارس، معتبرينه متوافق مع الاشتراطات والإجراءات في دليل الاختبار، فضلا عن سهولة الاستخدام ودقة وسرعة الإنجاز.
خطوات الوصول للخدمة
01- الدخول على نظام نور عن طريق النفاذ الوطني.
02- اختيار الطالب.
03- الدخول على ((نسبة تقدم الطالب)).
04- الذهاب لخانة معدل المواد.
05- اختيار المادة.
06- الضغط على عرض التفاصيل.

MENAFN20022024000089011017ID1107877627

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