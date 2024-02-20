رسوم بيانية تحدد نسب تقدم الطالب في نور

(MENAFN
- Al Watan) أضافت وزارة التعليم ميزة جديدة في نظام ((نور)) الإلكتروني، تمكن ولي الأمر من متابعة نسبة تقدم الأبناء بشكل تفصيلي مع مقارنة أداء الطالب في الفصل الدراسي الحالي بأدائه في الفصل والعام السابق، كما توضح الميزة الجديدة المعدل العام للطالب مقارنة بمتوسط طلاب الفصل وطلاب الصف الدراسي، وتوضح مستوى الطالب في اختبارات (مهاراتي، بيزا، تيمز) خلال الأعوام السابقة، وكل هذه الميزات مدعمة برسوم بيانية تفصيلية تعطي صورة واضحة عن مستوى الطالب مع الإشارة للنسبة المئوية لتقدم أو تراجع الطالب مقارنة بأدائه السابق.
الاختبار النهائي
أوضح الخبير بالخدمات التعليمية الإلكترونية عبدالله السلطان لـ((الوطن))، أن أبرز ما يميز الإضافة الجديدة، أنها أتاحت لولي الأمر -ولأول مرة- معرفة درجات الطالب في الاختبار النهائي حتى قبل اعتماد النتيجة النهائية في نظام نور، فبمجرد رصد درجة الاختبار النهائي لأي مادة من المواد الدراسية يمكن لولي الأمر الاطلاع على الدرجة، كما يمكن الاطلاع على درجات الأعمال الفصلية من واجبات ومشاركة واختبارات قصيرة ومهام أدائية.
التصحيح الآلي
بدورهم أكد تربويون وتربويات لـ((الوطن)) أن هذه الميزة لها إيجابيات عديدة، حيث تمكن ولي الأمر من متابعة مستوى تقدم الطالب بشكل مستمر، وتوضح جوانب القوة والضعف لدى الطالب لتقوم الأسرة بعدها بدورها من خلال التحفيز في حال كان أداء الطالب في تقدم واضح، أو التدخل لتدارك أي تقصير في حال كان أداء الطالب منخفضًا، كما يمكن للميزة مساعدة الأسرة في إعداد جدول يومي للطالب يتم من خلاله إعطاء المواد التي يظهر فيها الطالب تراجعًا أولوية، ووقت مناسب للمذاكرة على حساب مواد أظهر فيها الطالب تقدماً واضحًا، ومع وجود إيجابيات عديدة للميزة الجديدة إلا أنها قد تجعل الأسرة تواجه تحدياً جديدًا، فمعرفة الطالب لدرجته أثناء فترة تأديته للاختبارات النهائية، قد يكون لها أثر سلبي على نفسية الطالب في حال كانت درجته في أحد الاختبارات النهائية منخفضة وعكس ما كان يأمل، وبالتالي قد يؤدي ذلك للتأثير على دافعية الطالب للإنجاز واستعداده للاختبارات اللاحقة مما قد يؤثر على أدائه وبالتالي انخفاض مستواه. أضافوا أن معرفة الطالب نتيجة قبل اعتمادها من إدارة المدرسة كما كانت سابقًا، أمر سابق لأوانه، وقد يكون هناك تعديل للدرجة في وقت لاحق لأي سبب ما، في المقابل أيد تربويون وتربويات تطبيق التصحيح ((الآلي)) في المدارس، معتبرينه متوافق مع الاشتراطات والإجراءات في دليل الاختبار، فضلا عن سهولة الاستخدام ودقة وسرعة الإنجاز.
خطوات الوصول للخدمة
01- الدخول على نظام نور عن طريق النفاذ الوطني.
02- اختيار الطالب.
03- الدخول على ((نسبة تقدم الطالب)).
04- الذهاب لخانة معدل المواد.
05- اختيار المادة.
06- الضغط على عرض التفاصيل.
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