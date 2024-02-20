Wednesday, 21 February 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التورنيدو يتفوق على الدون والثعبان

2/20/2024 10:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تفوق نجم الهلال، الدولي سالم الدوسري على ثنائي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، بحصوله على أعلى تقييم في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 20 جولة، وفقا لموقع ((سوفا سكور)) المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فيما تلقى الزعيم صدمة قوية بعد تأكد غياب لاعبه الدولي محمد البريك لفترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد الماضية.
تفوق التورنيدو
تفوق أفضل لاعب آسيوي وقائد المنتخب السعودي ونجم الهلال سالم الدوسري على ثنائي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، في دوري روشن السعودي للمحترفين، بحصوله على أعلى تقييم في الدوري هذا الموسم، وفقا لموقع ((سوفا سكور)) المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم. ونشر الدولي السعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ((سناب شات))، الإحصائية التي حصل خلالها على تقييم 8، بعد مرور 20 جولة من الدوري، وعلق عليها بقوله: ((القادم أجمل)). وجاء قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو ثانيا بـ7.99، يليه ثالثا لاعب النصر الأخضر البرازيلي تاليسكا بـ7.98.
وخاض الدوسري 19 مباراة في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف.
صدمة قوية
تأكد غياب نجم الهلال لفترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد الماضية، مما يعني أن الهلال سيفتقد خدمات البريك في المباريات الـ4 المقبلة، إذ سيغيب عن مواجهة سباهان أصفهان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، غدا، إضافة إلى مباريات الاتفاق والاتحاد والرياض في دوري روشن للمحترفين. ويعد البريك أحد أهم عناصر البرتغالي، خورخي خيسوس، نظرا لقدرته على اللعب في الظهير الأيسر، بجانب مركزه الأساسي كظهير أيمن.
وشارك البريك 31 عاما هذا الموسم في 29 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقدم 11 تمريرة حاسمة.
-سالم الدوسري يسجل أعلى تقييم بدوري روشن
-التورنيدو حصل على تقيم 8 كأعلى اللاعبين
-الدون حل ثانيا بـ7.99 وجاء تاليسكا ثالثا بـ7.98
-البريك يغيب عن الهلال لمدة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع
-الهلال يفقد الظهير المتألق خلال 4 مباريات أبرزها الكلاسيكو

MENAFN20022024000089011017ID1107877626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث