التورنيدو يتفوق على الدون والثعبان

(MENAFN
- Al Watan) تفوق نجم الهلال، الدولي سالم الدوسري على ثنائي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، بحصوله على أعلى تقييم في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 20 جولة، وفقا لموقع ((سوفا سكور)) المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فيما تلقى الزعيم صدمة قوية بعد تأكد غياب لاعبه الدولي محمد البريك لفترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد الماضية.
تفوق التورنيدو
تفوق أفضل لاعب آسيوي وقائد المنتخب السعودي ونجم الهلال سالم الدوسري على ثنائي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، في دوري روشن السعودي للمحترفين، بحصوله على أعلى تقييم في الدوري هذا الموسم، وفقا لموقع ((سوفا سكور)) المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم. ونشر الدولي السعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ((سناب شات))، الإحصائية التي حصل خلالها على تقييم 8، بعد مرور 20 جولة من الدوري، وعلق عليها بقوله: ((القادم أجمل)). وجاء قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو ثانيا بـ7.99، يليه ثالثا لاعب النصر الأخضر البرازيلي تاليسكا بـ7.98.
وخاض الدوسري 19 مباراة في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف.
صدمة قوية
تأكد غياب نجم الهلال لفترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد الماضية، مما يعني أن الهلال سيفتقد خدمات البريك في المباريات الـ4 المقبلة، إذ سيغيب عن مواجهة سباهان أصفهان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، غدا، إضافة إلى مباريات الاتفاق والاتحاد والرياض في دوري روشن للمحترفين. ويعد البريك أحد أهم عناصر البرتغالي، خورخي خيسوس، نظرا لقدرته على اللعب في الظهير الأيسر، بجانب مركزه الأساسي كظهير أيمن.
وشارك البريك 31 عاما هذا الموسم في 29 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقدم 11 تمريرة حاسمة.
-سالم الدوسري يسجل أعلى تقييم بدوري روشن
-التورنيدو حصل على تقيم 8 كأعلى اللاعبين
-الدون حل ثانيا بـ7.99 وجاء تاليسكا ثالثا بـ7.98
-البريك يغيب عن الهلال لمدة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع
-الهلال يفقد الظهير المتألق خلال 4 مباريات أبرزها الكلاسيكو
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