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الاتحاد يجهز المصابين

2/20/2024 10:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل الجهاز الطبي لنادي الاتحاد تجهيز عناصر الفريق الأول المصابة خلال الفترة الماضية، إذ وصل الجناح البرتغالي جوتا فيليبي، والمدافع البرازيلي فيليبي لويز إلى المرحلة الأخيرة من برنامجيهما التأهيلي، وباتا قريبين من العودة إلى التدريبات الجماعية تمهيدا للمشاركة في المباريات، بينما بدأ لاعب الوسط عوض الناشري، البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

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