الاتحاد يجهز المصابين
التاريخ
2/20/2024 10:14:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) يواصل الجهاز الطبي لنادي الاتحاد تجهيز عناصر الفريق الأول المصابة خلال الفترة الماضية، إذ وصل الجناح البرتغالي جوتا فيليبي، والمدافع البرازيلي فيليبي لويز إلى المرحلة الأخيرة من برنامجيهما التأهيلي، وباتا قريبين من العودة إلى التدريبات الجماعية تمهيدا للمشاركة في المباريات، بينما بدأ لاعب الوسط عوض الناشري، البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
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