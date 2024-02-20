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يايسله يرمم دفاعات القلعة

2/20/2024 10:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الأخدود الماضية، التي خسرها الراقي 2/ 3، وذلك خلال استعدادات قلعة الكؤوس لمواجهة الطائي، السبت المقبل، وخصوصا تلك التي وقعت في الشق الدفاعي.

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