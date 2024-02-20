بيريرا ينوع التحضيرات للديربي
التاريخ
2/20/2024 10:14:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الشباب تحضيراته للديربي الذي سيجمعه بالنصر، ونوع مدربه البرتغالي فيتور بيريرا من تحضيرات الليث إذ أخضع لاعبيه لمران لياقي مكثف، قبل أن يطبق عدد من الجمل التكتيكية.
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