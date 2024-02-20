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العالمي للتأكيد والفهود لقلب الطاولة

2/20/2024 10:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع النصر إلى عدم التفريط في فرصه التي يخوض بها مواجهة الفيحاء، وحجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بينما يأمل الفيحاء بقلب الطاولة في وجه مضيفه، وخطف بطاقة التأهل فرصته الوحيدة، عندما يتواجهان، اليوم، على ملعب الأول بارك، في قمة سعودية خالصة بنكهة آسيوية، لحساب إياب ثمن النهائي للبطولة القارية، الذي يشهد مشاركة 4 أندية سعودية. وكان العالمي قد حسم مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي بمصلحته 1/ صفر.
وفي ذات الدور والمرحلة يتواجه في مباريات غرب القارة العين الإماراتي وناساف كارشي الأوزبكي على استاد هزاع بن زايد. ويتقابل لحساب مواجهات شرق القارة على الملعب الأولمبي الوطني، فنتفوريت كوفو الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ويتقابل على استاد نيسان، يوكوهاما إف مارينوس الياباني وبانكوك يونايتد التايلاندي.
فرص مختلفة
يحتضن ملعب الأول بارك قمة سعودية بنكهة آسيوية، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يستقبل النصر نظيره الفيحاء، ويخوض الفريقان المواجهة المرتقبة بفرص مختلفة، ويطمح كل منهما أن يظفر بالتأهل إلى ربع النهائي، وتبدو كفة العالمي أرجح لما يملكه من لاعبين مؤثرين في صفوفه، رغم النقص الكبير في صفوفه إذ يفتقد إلى 5 لاعبين من نجومه 4 منهم للإصابة، ولاعب للإيقاف، فيما يمتاز الفهود بالجماعية، والقوة الدفاعية، والهجوم المرتد السريع

فرصتان قويتان
يدخل العالمي المباراة وهو يملك فرصتي الفوز أو التعادل من أجل خطف بطاقة التأهل، بعد أن حسم مواجهة الذهاب لمصلحته 1/ صفر، بهدف جاء في الوقت الأخير من عمر اللقاء، ويطمح إلى تكرار نجاحه وتسجيل انتصار آخر، أو الخروج بالتعادل ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، بينما خسارته بفارق هدف ستقود المواجهة إلى أشواط إضافية أو ربما إلى ركلات الترجيح، أما الخسارة بفارق هدفين سترمي به خارج البطولة. ويغيب عن النصر، حارس مرماه الدولي نواف العقيدي للإيقاف، والحارس الكولمبي ديفيد أوسبينا للإصابة، والحارس الشاب راغد النجار للإصابة، والظهير الأيمن المتألق سلطان الغنام للإصابة، وعبدالرحمن غريب للإصابة، فيما يعوّل على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والأسترالي عزيز بيهيتش.
فرصة وحيدة
يمني الفهود النفس بأن يسجلوا إنجازًا تاريخيًا بالعبور إلى ربع النهائي في المشاركة القارية الأولى لهم في تاريخهم، لكن ذلك مرتبط بقلب الطاولة على العالمي، بعدما خسر البرتقالي لقاء الذهاب صفر/ 1، وتسجيل الانتصار بفارق هدفين على أقل تقدير للعبور أو بفارق هدف للتمديد إلى شوطين إضافيين أو ركلات الترجيح. ويبرز في البرتغالي المهاجم الزامبي فاشون ساكالا، والحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، والإيفواري جيسلان كونان.
معلومات خطأ
حسم مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو الجدل بشأن إمكانية مشاركة حارس مرماه نواف العقيدي أمام اليوم، وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة المرتقبة ((هناك معلومات خطأ حول العقيدي. الحارس لا يستطيع اللعب في دوري أبطال آسيا)). وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية قررت إيقاف العقيدي 5 أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال على خلفية أزمته مع مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني.

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