العالمي للتأكيد والفهود لقلب الطاولة

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع النصر إلى عدم التفريط في فرصه التي يخوض بها مواجهة الفيحاء، وحجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بينما يأمل الفيحاء بقلب الطاولة في وجه مضيفه، وخطف بطاقة التأهل فرصته الوحيدة، عندما يتواجهان، اليوم، على ملعب الأول بارك، في قمة سعودية خالصة بنكهة آسيوية، لحساب إياب ثمن النهائي للبطولة القارية، الذي يشهد مشاركة 4 أندية سعودية. وكان العالمي قد حسم مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي بمصلحته 1/ صفر.
وفي ذات الدور والمرحلة يتواجه في مباريات غرب القارة العين الإماراتي وناساف كارشي الأوزبكي على استاد هزاع بن زايد. ويتقابل لحساب مواجهات شرق القارة على الملعب الأولمبي الوطني، فنتفوريت كوفو الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ويتقابل على استاد نيسان، يوكوهاما إف مارينوس الياباني وبانكوك يونايتد التايلاندي.
فرص مختلفة
يحتضن ملعب الأول بارك قمة سعودية بنكهة آسيوية، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يستقبل النصر نظيره الفيحاء، ويخوض الفريقان المواجهة المرتقبة بفرص مختلفة، ويطمح كل منهما أن يظفر بالتأهل إلى ربع النهائي، وتبدو كفة العالمي أرجح لما يملكه من لاعبين مؤثرين في صفوفه، رغم النقص الكبير في صفوفه إذ يفتقد إلى 5 لاعبين من نجومه 4 منهم للإصابة، ولاعب للإيقاف، فيما يمتاز الفهود بالجماعية، والقوة الدفاعية، والهجوم المرتد السريع
فرصتان قويتان
يدخل العالمي المباراة وهو يملك فرصتي الفوز أو التعادل من أجل خطف بطاقة التأهل، بعد أن حسم مواجهة الذهاب لمصلحته 1/ صفر، بهدف جاء في الوقت الأخير من عمر اللقاء، ويطمح إلى تكرار نجاحه وتسجيل انتصار آخر، أو الخروج بالتعادل ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، بينما خسارته بفارق هدف ستقود المواجهة إلى أشواط إضافية أو ربما إلى ركلات الترجيح، أما الخسارة بفارق هدفين سترمي به خارج البطولة. ويغيب عن النصر، حارس مرماه الدولي نواف العقيدي للإيقاف، والحارس الكولمبي ديفيد أوسبينا للإصابة، والحارس الشاب راغد النجار للإصابة، والظهير الأيمن المتألق سلطان الغنام للإصابة، وعبدالرحمن غريب للإصابة، فيما يعوّل على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والأسترالي عزيز بيهيتش.
فرصة وحيدة
يمني الفهود النفس بأن يسجلوا إنجازًا تاريخيًا بالعبور إلى ربع النهائي في المشاركة القارية الأولى لهم في تاريخهم، لكن ذلك مرتبط بقلب الطاولة على العالمي، بعدما خسر البرتقالي لقاء الذهاب صفر/ 1، وتسجيل الانتصار بفارق هدفين على أقل تقدير للعبور أو بفارق هدف للتمديد إلى شوطين إضافيين أو ركلات الترجيح. ويبرز في البرتغالي المهاجم الزامبي فاشون ساكالا، والحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، والإيفواري جيسلان كونان.
معلومات خطأ
حسم مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو الجدل بشأن إمكانية مشاركة حارس مرماه نواف العقيدي أمام اليوم، وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة المرتقبة ((هناك معلومات خطأ حول العقيدي. الحارس لا يستطيع اللعب في دوري أبطال آسيا)). وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية قررت إيقاف العقيدي 5 أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال على خلفية أزمته مع مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني.
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