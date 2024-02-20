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شهادات الامتثال ترفع أسعار المكاتب الهندسية 200%

2/20/2024 10:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت المكاتب الهندسية رسوم خدماتها مقابل إصدار شهادات الامتثال للمباني، وصلت في بعض الأحيان إلى 200%، وذلك بالتزامن مع دخول تطبيق الامتثال حيز التنفيذ، فيما بات من اللافت أن أسعار المكاتب تتجاوز أحيانًا قيمة بعض المخالفات الواردة في ((جدول مخالفات امتثال المباني)).
سباق محموم
في أعقاب إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لهذا التنظيم الذي يعد ملزمًا، والذي تسعى من ورائه إلى حمل أصحاب المباني على المساهمة في الحد من التشوه البصري في المباني التجارية والسكنية، دخلت المكاتب الهندسية في سباق محموم الفترة الماضية لتحقيق إيرادات مالية من وراء استخراج ((شهادات الامتثال))، عبر الدعاية والترويج لخدماتها، فيما تراوحت رسوم الأسعار من 1200 إلى 2000 ريال، لكن دخول ((الغرامات)) حيز التنفيذ قبل نحو 3 أيام من الآن، قفز بالأسعار لتصل إلى 3000 ريال، وربما تجاوز ذلك إلى ما هو أكثر، لا سيما وأن المكاتب الهندسية تتداخل معها وكالات الدعاية والإعلان فيما يخص لوحات المنشآت التجارية، وشركات المقاولات فيما يتعلق بممرات ذوي الهمم.
جدول مخالفات
في المقابل، طالب العديد من أصحاب المنشآت السكنية والتجارية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتحديد أسعار الخدمات التي تقدم عبر المكاتب الهندسية لإيقاف الاستغلال الذي يتعرض له أصحاب المباني، وتأتي المطالبات ملحة لا سيما وأن عددًا من الخدمات البلدية باتت تقدم عبر المكاتب الهندسية، ولم يعد بمقدور المالك طلب الخدمة مباشرة عبر الأمانات أو منصة ((بلدي)) إلا في حالات محددة.
وبعيدًا عن ملف المكاتب الهندسية التي باتت مثار جدل بين أوساط طالبي الخدمات البلدية، تأتي جزئية قانونية لتشكل مثار جدل لدى ملاك المباني، والتي تتلخص فيمن يتحمل المسؤولية في حال ارتكب المستأجر إحدى المخالفات المنصوص عليها في جدول مخالفات امتثال المباني، لا سيما وأن هذه الجزئية لم يتطرق لها المنظم.
مخالفات للمباني
- عدم تنفيذ منحدر جانبي أو ممر لذوي الإعاقة.
- وجود تمديدات كهربائية أو صحية ظاهرة.
- تغطية الشرفات دون الحصول على ترخيص.
- حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح.
- عدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية.
- وجود أرصفة متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع.
- ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة.
- أطباق الأقمار الصناعية على واجهة المبنى.
- تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية.
- أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر.
- وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب.

MENAFN20022024000089011017ID1107877621

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