Wednesday, 21 February 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دفع 20% من الضمان المالي للترخيص لشركات التقنية المالية

2/20/2024 10:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزم كل من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، شركات التقنية المالية التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص بتقديم نسبة معينة من مبلغ الضمان البنكي عند التقدم بطلب الترخيص لشركات التقنية المالية، بحيث تدفع 20% من قيمة الضمان، على أن يتم استيفاء كامل مبلغ الضمان البنكي قبل الترخيص النهائي.
وأوضحت ((فنتك السعودية))، من خلال الرد على التساؤلات الأكثر شيوعًا الواردة لشركات التقنية المالية لدخول السوق السعودي، ومن خلال دليل شركات التقنية المالية لدخول لسوق السعودي، أنه يتم تحديد الحد الأدنى، وفقًا لنموذج العمل لشركات التقنية المالية المتقدمة لدخول البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، أو مختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية في المراحل المتقدمة من الطلب، أما بالنسبة للتراخيص الخاصة بالنشاطات المختلفة، مثل: خدمات المدفوعات، والتمويل الجماعي، والخدمات المساندة للتأمين سيطلب من شركات التقنية المالية، التي تتقدم بطلب الحصول على الترخيص بتقديم نسبة معينة من مبلغ الضمان البنكي عند التقدم بطلب الترخيص لشركات التقنية المالية 20% من قيمة الضمان.
الحد الأدنى
وأشارت ((فنتك)) إلى أن لكل نشاط حدًا أدنى مختلفًا لرأس المال، يتوافق مع مستوى المخاطر المتعلقة بالنشاط؛ لذلك من المهم التحقق من الأنظمة واللوائح الخاصة بالنشاط لفهم المتطلبات كافة، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال.
وأوضحت ((فنتك)) أن الحد الأدنى لرأس المال يكون من رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة، وفي كثير من الحالات يجب حجز نسبة سيولة صغيرة من الحد الأدنى لرأس المال، ولكن يمكن استخدام الباقي لأغراض تشغيلية، ومن المهم التحقق من التفاصيل المحددة في اللوائح الخاصة بكل ترخيص لمعرفة المتطلبات.
التقدم للبيئة التجريبية التشريعية
وأكدت ((فنتك)) أنه يمكن لشركات التقنية المالية التي تقدم أنشطة التقنية المالية المرخصة المصرحة من قبل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، ولكن لم تصدر الأطر التنظيمية الخاصة بهذا النشاط التقدم للبيئة ((المختبر))، وأكدت أنه لن يكون النشاط مؤهلا للبيئة التنظيمية بمجرد إصدار الأطر الخاصة بذلك النشاط من قبل الجهة التنظيمية، بل سيتطلب من شركات التقنية المالية التي تقدم حلولا متعلقة بهذا النشاط التقدم مباشرة للحصول على الترخيص المناسب.
وأوضحت أنه يمكن التقديم على البيئة التجريبية التشريعية لدى البنك المركزي السعودي خلال أي وقت في السنة، سيقوم فريق البيئة التجريبية التشريعية بمراجعة الطلب عند التقديم، وسيقومون بالرد على مقدم الطلب خلال 60 يومًا، أما بالنسبة لمختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية فباب التقديم مفتوح طوال العام، ويتم مراجعة وتقييم هذه الطلبات خلال دفعات.
الكفاءات السعودية
وأكدت أنه لا توجد متطلبات محددة لوظائف تتطلب كفاءات سعودية بالنسبة لشركات التقنية المالية في البيئة التجريبية التشريعية ومختبر التقنية المالية، ولكن توجد متطلبات لبعض المناصب التي تتطلب كفاءات سعودية لشركات التقنية المالية، التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، أما بالنسبة لمتطلبات هيئة السوق المالية للوظائف التي تتطلب كفاءات سعودية، تقوم الهيئة بتوضيحها للشركات خلال فترة طلب الترخيص كما لا توجد متطلبات محددة لوظائف تتطلب كفاءات سعودية بالنسبة لشركات التقنية المالية التي لا تحتاج للتنظيم من قبل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية.
ترخيص الشركات غير السعودية
كما يمكن لأي شركة تقنية مالية غير سعودية التقديم على البيئة التجريبية التشريعية مختبر التقنية المالية دون وجود كيان محلي، ولكن في حال قبل طلب الشركة للدخول في البيئة التجريبية التشريعية يتطلب إنشاء كيان محلي، فيما يخص شركات التقنية المالية التي تتقدم للحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي أو ترخيص من هيئة السوق المالية ستحتاج إلى كيان محلي كجزء من عملية تقديم الطلبات
الشركات التي يطلب منها تقديم نسبة مقدمة من الضمان المالي
- خدمات المدفوعات.
- التمويل الجماعي.
- الخدمات المساندة للتأمين.
- نسبة الدفع من الضمان المالي 20%.

MENAFN20022024000089011017ID1107877620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث