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309.902 شهادة كفاءة طاقة للأجهزة الكهربائية

2/20/2024 10:14:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد شهادات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس 309.902 شهادة، في حين بلغ عدد شهادات كفاءة الطاقة للإطارات 125.372 شهادة، وكفاءة ترشيد المياه بلغت 27.884 شهادة، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية بلغ عددها 7.578 شهادة، المنتجات الميكانيكية والمعدنية بلغ 5.851 شهادة، ومواصفات المقاييس والموازين 3.090 شهادة، وشهادات التشييد ومواد البناء 4.183 شهادة.
وكشف تقرير لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية بأن عدد الشهادات للمنتجات الكيميائية والبترولية بلغ 7784 شهادة، ومنتجات الغزل والنسيج 1603 شهادة، ومواصفات الخدمات 1832 شهادة، وعلامة الجودة 1878 شهادة، وشهادات المطابقة 4787 شهادة، شهادات IECEE 53996 شهادة، مختبر فحص السيارات 841838 شهادة جاء ذلك خلال عام 2023م.
منصة سابر
وضمـــن البرنامج الســـعودي لســلامة المنتجات، تم إنشـــاء مركز الاستهداف والتدقيق اللاحق فـــي منصة (ســـابر) ودراســـة الملفـــات الفنيـــة للمنتجـــات والشـــهادات ومتابعة ســـلوك التجـــار والتحقـــق من مـــدى التزامهـــم وتطبيقهـــم لمتطلبات المملكـــة، حيث تـــم الإنذار عـــن 91 منتجـــا غيـــر آمن خــلال عام 2022.
أخطار الحوداث
وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس أنه تم تسجيل إخطارات لحـــوادث ناتجة عـــن منتجات استهلاكية من قبل نقطـــة الاتصال في الدفـــاع المدني بنظـــام راصد، وبلـــغ العـــدد الإجمالي لجهات تقويم المطابقـــة المقبولة 455 جهة تقويم مطابقـــة فـــي مختلـــف المجالات، حيث قامـــت الهيئة بقبـــول 70 جهـــة تقويـــم مطابقـــة فـــي مختلـــف المجالات، ويهـــدف نشـــاط قبـــول جهـــات تقويم المطابقـــة إلـــى ضمـــان كفـــاءة جميع المخرجـــات التـــي تقدمها تلـــك الجهـــات، وخصوصا مـــا يتعلـــق بالتحقـــق من مطابقة الســـلع والمنتجـــات التي تشـــملها اللوائـــح الفنية التي تصدرهـــا الهيئـــة. كمـــا تهدف هـــذه الخدمة إلى التحقـــق من أن جهات تقويـــم المطابقة تســـتوفي الحد المقبول من الكفـــاءة والقدرة الفنية والإدارية لخدمات المطابقة وفق المواصفـــات الدوليـــة ذات العلاقة، وبمـــا يضمـــن المنافســـة العادلة بين جهـــات تقويم المطابقة التي يتم تعيينها وتفويضها، مما يحقق اســـتمرارية الوفاء بشـــروط ومتطلبات الحياديـــة والشـــفافية والموضوعيـــة، والحفاظ على ســـرية المعلومات لجميع الأنشطة والخدمات.
برنامج التقييس والمعايير
وضمـــن برنامـــج التحـــول الوطني أنجزت الهيئـــة 71% من مســـتهدفات البرنامج الوطنـــي للتقييـــس والمعايـــرة ((تقييس)) وفق ما هـــو مخطط له؛ حيث يســـتهدف هذا البرنامـــج وضع إطار عمل شـــامل للإجراءات والسياســـات الخاصة بتنظيـــم أعمال المعايرة القانونيـــة فـــي القطاعين الخـــاص والعـــام، ومطابقة أجهـــزة القيـــاس القانونية للأنظمة واللوائـــح الصـــادرة مـــن الهيئـــة. وتـــم تقديـــم خدمـــة 3470 محطة وقـــود بإجـــراء التحقـــق الـــدوري لـــــ 45.602 مضخـــة هوز، وخدمـــة 4756 منشـــأة تجاريـــة بإجـــراء التحقـــق الدوري لـــــ 12.857 ميزان غيـــر تلقائي، وإجراء التحقـــق الأولي لــ369198 عـــداد كهربـــاء، كذلـــك فقـــد تم تأهيـــل 22 جهة تحقق من القطـــاع الخاص، وتقديـــم 45 دورة تدريبيـــة لأكثر مـــن 200 متدرب فـــي مجال المعايـــرة القانونية.
asf:
كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية= 309.902
كفاءة الطاقة للإطارات= 125.372
كفاءة ترشيد المياه= 27.884
المنتجات الكهربائية والإلكترونية= 7.578
المنتجات الميكانيكية والمعدنية= 5.851
المواصفات والمقاييس والموازين= 3.090
التشييد ومواد البناء= 4.183
المنتجات الكيميائية والبترولية= 7784
منتجات الغزل والنسيج= 1603
مواصفات الخدمات= 1832
علامة الجودة= 1878
شهادات المطابقة= 4787
شهادات IECEE = 53996
مختبر فحص السيارات= 841838

MENAFN20022024000089011017ID1107877619

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