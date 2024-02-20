309.902 شهادة كفاءة طاقة للأجهزة الكهربائية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد شهادات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس 309.902 شهادة، في حين بلغ عدد شهادات كفاءة الطاقة للإطارات 125.372 شهادة، وكفاءة ترشيد المياه بلغت 27.884 شهادة، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية بلغ عددها 7.578 شهادة، المنتجات الميكانيكية والمعدنية بلغ 5.851 شهادة، ومواصفات المقاييس والموازين 3.090 شهادة، وشهادات التشييد ومواد البناء 4.183 شهادة.
وكشف تقرير لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية بأن عدد الشهادات للمنتجات الكيميائية والبترولية بلغ 7784 شهادة، ومنتجات الغزل والنسيج 1603 شهادة، ومواصفات الخدمات 1832 شهادة، وعلامة الجودة 1878 شهادة، وشهادات المطابقة 4787 شهادة، شهادات IECEE 53996 شهادة، مختبر فحص السيارات 841838 شهادة جاء ذلك خلال عام 2023م. منصة سابر
وضمـــن البرنامج الســـعودي لســلامة المنتجات، تم إنشـــاء مركز الاستهداف والتدقيق اللاحق فـــي منصة (ســـابر) ودراســـة الملفـــات الفنيـــة للمنتجـــات والشـــهادات ومتابعة ســـلوك التجـــار والتحقـــق من مـــدى التزامهـــم وتطبيقهـــم لمتطلبات المملكـــة، حيث تـــم الإنذار عـــن 91 منتجـــا غيـــر آمن خــلال عام 2022. أخطار الحوداث
وأوضحت هيئة المواصفات والمقاييس أنه تم تسجيل إخطارات لحـــوادث ناتجة عـــن منتجات استهلاكية من قبل نقطـــة الاتصال في الدفـــاع المدني بنظـــام راصد، وبلـــغ العـــدد الإجمالي لجهات تقويم المطابقـــة المقبولة 455 جهة تقويم مطابقـــة فـــي مختلـــف المجالات، حيث قامـــت الهيئة بقبـــول 70 جهـــة تقويـــم مطابقـــة فـــي مختلـــف المجالات، ويهـــدف نشـــاط قبـــول جهـــات تقويم المطابقـــة إلـــى ضمـــان كفـــاءة جميع المخرجـــات التـــي تقدمها تلـــك الجهـــات، وخصوصا مـــا يتعلـــق بالتحقـــق من مطابقة الســـلع والمنتجـــات التي تشـــملها اللوائـــح الفنية التي تصدرهـــا الهيئـــة. كمـــا تهدف هـــذه الخدمة إلى التحقـــق من أن جهات تقويـــم المطابقة تســـتوفي الحد المقبول من الكفـــاءة والقدرة الفنية والإدارية لخدمات المطابقة وفق المواصفـــات الدوليـــة ذات العلاقة، وبمـــا يضمـــن المنافســـة العادلة بين جهـــات تقويم المطابقة التي يتم تعيينها وتفويضها، مما يحقق اســـتمرارية الوفاء بشـــروط ومتطلبات الحياديـــة والشـــفافية والموضوعيـــة، والحفاظ على ســـرية المعلومات لجميع الأنشطة والخدمات. برنامج التقييس والمعايير
وضمـــن برنامـــج التحـــول الوطني أنجزت الهيئـــة 71% من مســـتهدفات البرنامج الوطنـــي للتقييـــس والمعايـــرة ((تقييس)) وفق ما هـــو مخطط له؛ حيث يســـتهدف هذا البرنامـــج وضع إطار عمل شـــامل للإجراءات والسياســـات الخاصة بتنظيـــم أعمال المعايرة القانونيـــة فـــي القطاعين الخـــاص والعـــام، ومطابقة أجهـــزة القيـــاس القانونية للأنظمة واللوائـــح الصـــادرة مـــن الهيئـــة. وتـــم تقديـــم خدمـــة 3470 محطة وقـــود بإجـــراء التحقـــق الـــدوري لـــــ 45.602 مضخـــة هوز، وخدمـــة 4756 منشـــأة تجاريـــة بإجـــراء التحقـــق الدوري لـــــ 12.857 ميزان غيـــر تلقائي، وإجراء التحقـــق الأولي لــ369198 عـــداد كهربـــاء، كذلـــك فقـــد تم تأهيـــل 22 جهة تحقق من القطـــاع الخاص، وتقديـــم 45 دورة تدريبيـــة لأكثر مـــن 200 متدرب فـــي مجال المعايـــرة القانونية.
asf:
كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية= 309.902
كفاءة الطاقة للإطارات= 125.372
كفاءة ترشيد المياه= 27.884
المنتجات الكهربائية والإلكترونية= 7.578
المنتجات الميكانيكية والمعدنية= 5.851
المواصفات والمقاييس والموازين= 3.090
التشييد ومواد البناء= 4.183
المنتجات الكيميائية والبترولية= 7784
منتجات الغزل والنسيج= 1603
مواصفات الخدمات= 1832
علامة الجودة= 1878
شهادات المطابقة= 4787
شهادات IECEE = 53996
مختبر فحص السيارات= 841838
MENAFN20022024000089011017ID1107877619