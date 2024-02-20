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الفاخري: آلات تقود تحول قطاعي الصناعة والإلكترونيات

2/20/2024 10:14:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المهندس عبدالعزيز الفاخري الرئيس التنفيذي المالي في ((آلات)) أن الشركة أنشئت لتتولى قيادة التحول في القطاع الصناعي والإلكترونيات والصناعة، وهذه القيادة في التحول وجذب وتوطين الصناعات في المملكة من خلال قيمة مضافة رئيسية وهي الطاقة النظيفة وتطبيق أفضل الممارسات التقنية في صناعات الجيل الرابع. وأضاف أن التحديات تفرض تطبيق ((AI)) الذكاء الاصطناعي وسيكون زيادته خلال الفترة القادمة مما يستدعي من ذلك من احتياجات في مجال الحوسبة والطاقة.
وبين على هامش الاحتفال بإطلاق شركة ((آلات)) التي تم الإعلان عنها، مؤخراً، والتي ستكون مركزاً عالمياً لتصنيع التقنيات المستدامة في المملكة العربية أن الاستدامة أمر مهم جد فهناك في الفترة المستقبلية طلب عال على الطاقة النظيفة، وبنمو مرتفع جدا، والمملكة سباقة في هذا المجال، كما أعلنت في مراحل مختلفة في الوصول للحياد الصفري، إن شاء الله، في عام 2060. وأشار إلى الديمومة والمرونة في المملكة يسهمان في نمو الصناعات والاستثمارات، كما رأينا خلال جائحة كورونا وكيف تتأثر سلاسل الإمداد، لكن المملكة تمكنت من تجاوزها لما تمتلكه من بنية تحتية عالية جدا إضافة إلى موقعنا الجغرافي المتميز فنحن على بعد 3 ساعات من ملياري شخص أو نقدر أن نوصل لهم في خلال ثلاث ساعات ونصل خلال 6 ساعات للعالم من خلال رحلة طيران.
وأشار الفاخري إلى التحول في الأنظمة والتغيرات والتحديثات من أجل أن تكون المملكة منطقة جاذبة للعقول والاستثمارات والتقنية. ولذلك وصلنا إلى الاحتياج في الفترة المقبلة للاستثمار في مجال الابتكار، فنحن نسعى إلى بناء شراكات، والشراكات قد تشمل أن يكون هناك مصانع مشتركة من خلال الحصول على الرخص والتقنيات وكذلك من خلال الاستحواذات،
أما عن تمويل أعمال ((آلات)) فشدد الفاخري أن الشركة محظوظة جدا لأنها برعاية سمو ولي العهد، فالدعم دائماً موجود لنا من سموه وبقية أصحاب المعالي أعضاء مجلس الإدارة وكذلك وجود صندوق الاستثمارات العامة كمالك لهذه الشركة يعد دعما كبيرا أما في ما يتعلق بتمويل الاستثمارات الرأسمالية التي أعلن عنها بقيمة مئة مليار دولار (ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال) ستكون من خلال رأس المال، فهذا بالمقام الأول وكذلك من خلال مساهمة شركائنا الذين تم الإعلان عنهم اليوم مساهمتهم في هذه الاستثمارات، وكذلك من خلال التمويل بطرقه المختلفة.

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