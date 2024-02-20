((ديجيتايز للاستثمار)) ترفع رأسمالها إلى 500 مليون جنيه وتنتقل لسوق البورصة الرئيسى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعة لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه.

وبذلك تكون الشركة رفعت رأس المال المصدر بقيمة 96 مليون جنيه موزعة على 96 مليون سهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش.

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وبحسب مصادر، قدمت الشركة تقريرًا للقيمة العادلة لسهم الشركة، وتقرير عن مستهدفاتها ضمن إجراءات زيادة رأس المال، أعدته شركة إيليت للاستشارات المالية، ومن المقرر أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة فى السوق الرئيسى خلال أيام.

وأغلق سهم“ديجيتايز” تعاملات جلسة يوم الإثنين الماضى، عند سعر 10.10 جنيه متراجعًا 2.04%.

وتضمن ملف زيادة تتم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وكشفت الشركة فى نشرة الطرح التى تم إعدادها نهاية العام الماضى أنها تستهدف التوسع فى أنشطة البنية التحتية للاتصالات بإنشاء مراكز بيانات والتوسع فى إنشاء شبكات الجيل الرابع والخامس، لعملاء مثل شركتى فودافون وأورنج واتصالات.

كما ستتوسع الشركة فى نشاط التجارة الإلكترونية عبر فتح أسواق جديدة وإضافة منتجات جديدة لمنصتها بإضافة الدفع الإلكترونى والتمويل متناهى الصغر للعملاء، كما تعتزم الشركة تصدير خدمات الاتصالات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا فى إطار التوسع الإقليمى، بجانب العمل على إنشاء صندوق استثمار مخصص للاقتصاد الرقمى، حتى يكون منصة للتوسعات والاستفادة من خبرات الشركة الفنية لدعم الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا المتقدمة سريع التطور والتقنيات الحديثة.

وبدأ التداول على أسهم الشركة فى جلسة يوم 16 أكتوبر الماضى، عقب تنفيذ الطرح العام ببورصة النيل، لعدد 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة بسعر 4.26 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه.



