((ديجيتايز للاستثمار)) ترفع رأسمالها إلى 500 مليون جنيه وتنتقل لسوق البورصة الرئيسى

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الشركة حصلت بداية الأسبوع الجارى على موافقة الهيئة وبداية التداول خلال أيام
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعة لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 60 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وكذلك زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه.
وبذلك تكون الشركة رفعت رأس المال المصدر بقيمة 96 مليون جنيه موزعة على 96 مليون سهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش.
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وبحسب مصادر، قدمت الشركة تقريرًا للقيمة العادلة لسهم الشركة، وتقرير عن مستهدفاتها ضمن إجراءات زيادة رأس المال، أعدته شركة إيليت للاستشارات المالية، ومن المقرر أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة فى السوق الرئيسى خلال أيام.
وأغلق سهم“ديجيتايز” تعاملات جلسة يوم الإثنين الماضى، عند سعر 10.10 جنيه متراجعًا 2.04%.
وتضمن ملف زيادة تتم الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وكشفت الشركة فى نشرة الطرح التى تم إعدادها نهاية العام الماضى أنها تستهدف التوسع فى أنشطة البنية التحتية للاتصالات بإنشاء مراكز بيانات والتوسع فى إنشاء شبكات الجيل الرابع والخامس، لعملاء مثل شركتى فودافون وأورنج واتصالات.
كما ستتوسع الشركة فى نشاط التجارة الإلكترونية عبر فتح أسواق جديدة وإضافة منتجات جديدة لمنصتها بإضافة الدفع الإلكترونى والتمويل متناهى الصغر للعملاء، كما تعتزم الشركة تصدير خدمات الاتصالات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا فى إطار التوسع الإقليمى، بجانب العمل على إنشاء صندوق استثمار مخصص للاقتصاد الرقمى، حتى يكون منصة للتوسعات والاستفادة من خبرات الشركة الفنية لدعم الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا المتقدمة سريع التطور والتقنيات الحديثة.
وبدأ التداول على أسهم الشركة فى جلسة يوم 16 أكتوبر الماضى، عقب تنفيذ الطرح العام ببورصة النيل، لعدد 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة بسعر 4.26 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه.
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