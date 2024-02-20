تصاعد أسعار الأدوية البيطرية منذ بداية العام

تصاعدت أسعار الأدوية البيطرية خاصة المستوردة بدافع من نقص المعروض محليًا عقب تصاعد أزمة الدولار.

قالت تغريد عفيفى، استشارى الطب البيطرى بالجامعة الأمريكية ومالكة عيادة Animal Care Clinic، إن الزيادات الحالية فى الأسعار وجهت الأطباء للاعتماد على الأدوية البيطرية محلية الصنع.

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أضافت عفيفى لـ”البورصة” أن التغيرات التى طرأت على السوق مؤخرًا أحدثت فجوة كبيرة بين المعروض والاستهلاك وبالتحديد من أدوية التخدير، لذلك بدأ القطاع يستخدم الأدوية البشرية للحيوانات مع اختلاف حجم الجرعات و((بشكل عام ارتفعت الأسعار بنسبة 50% منذ بداية العام)).

وأوضحت أن تطعيمات الحيوانات ارتفعت أسعارها بنسبة 105%، لتسجل سعر الجرعة الواحدة 350 جنيها حاليًا مقابل 170 جنيها العام الماضى.

قال عبدالرحيم حسين، مدير شركة فيت وورك للأدوية البيطرية، إن شركات الأدوية تعتمد على مخزونها فى عملية التصنيع، والتوجه نحو إحلال المنتجات المستوردة غير مطروح ضمن استراتيجية الشركة.

وقال هيثم عارف، مدير مجلس ادارة شركة ماڤن للأدوية البيطرية، إن العديد من الشركات اتجهت لتصدير منتجاتها المحلية للخارج لتوفير العملة الصعبة، موضحًا أن أبرز الدول التى تستورد من السوق المصرى هى دول الخليج وأفريقيا.

قال بيتر رفعت، طبيب كيميائى بمصنع كارما كير للأدوية البيطرية، إن ندرة خامات الأدوية البيطرية أدت إلى نقص شديد فى المعروض من المنتج النهائى، ما ساهم فى تغذية الأسعار وارتفاعها بمعدلات كبيرة.

وأضاف لـ((البورصة))، أن صناعة الدواء البيطرى تستورد أكثر من 90% من المواد الخام وهذا النقص إحدى أسباب انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، وبالتالى يؤثر على المستهلك نتيجة ارتفاع سعر التكلفة.

وقال حسام محمد، طبيب بيطرى، إنه الدولة تعتمد على استيراد الأدوية البيطرية من شركات فرنسية وألمانية، مما يتطلب رأس مال وعملة صعبة لإتمام عملية الاستيراد.

أضاف أن نقص المستورد أدى إلى تصنيع مضادات التهاب مصرية.

وأشار عبدالعاطى سميح، مدير مزرعة هايبر وان لتجارة المواشى، إن ندرة الدواء المستورد الذى يحتوى على المادة الفعالة للقضاء على فيروس الحمى القلاعية أدى لتفشى المرض فى بعض المناطق.

وأوضح لـ ((البورصة))، أن استمرار غياب الأدوية سيؤدى إلى تفشى الأمراض بين الماشية وسيؤدى ذلك إلى ضعف المعروض ويغذى ارتفاع أسعار اللحوم.