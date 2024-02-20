الذهب يرتفع عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالسعودية تكثف مطالبها في صفقات التكنولوجيا مع الصين بنك إنجلترا: المملكة المتحدة تظهر علامات التعافي من الركود تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو لأول مرة منذ منتصف عام 2022

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات الثلاثاء، في ظل تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع ترقب المزيد من البيانات لاستشراف آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.8% أو 15.7 دولار عند 2039.8 دولار للأوقية، بعد أن أنهت تداولات الجمعة مسجلة خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 104.04 نقطة.

وقال“أكاش دوشي” رئيس قسم السلع الأساسية بأمريكا الشمالية لدى“سيتي جروب”، إن أسعار الذهب يمكن أن ترتفع بنحو 50% في حالة تكثيف البنوك المركزية لمشترياتها أو ركود عميق للاقتصاد العالمي، لتصل إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال نحو عام.

وتترقب الأسواق العالمية الأربعاء، صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير في نهاية يناير، والذي ثبّت خلاله أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بدء دورة التشديد الحالية في مارس 2022.

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