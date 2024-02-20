الذهب يرتفع عند التسوية للجلسة الثالثة على التوالي

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عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات الثلاثاء، في ظل تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع ترقب المزيد من البيانات لاستشراف آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.8% أو 15.7 دولار عند 2039.8 دولار للأوقية، بعد أن أنهت تداولات الجمعة مسجلة خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.
بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% عند 104.04 نقطة.
وقال“أكاش دوشي” رئيس قسم السلع الأساسية بأمريكا الشمالية لدى“سيتي جروب”، إن أسعار الذهب يمكن أن ترتفع بنحو 50% في حالة تكثيف البنوك المركزية لمشترياتها أو ركود عميق للاقتصاد العالمي، لتصل إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال نحو عام.
وتترقب الأسواق العالمية الأربعاء، صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير في نهاية يناير، والذي ثبّت خلاله أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بدء دورة التشديد الحالية في مارس 2022.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107877615
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