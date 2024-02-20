السعودية تكثف مطالبها في صفقات التكنولوجيا مع الصين

تلزم المملكة العربية السعودية شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة بالاستثمار في المملكة الخليجية مقابل صفقات ضخمة، إذ تستفيد من ثروتها البترولية لتعزيز صناعة التكنولوجيا المحلية.

وتأتي شركتا“علي بابا” و”سينس تايم” ضمن أكبر المجموعات الصينية التي أبرمت صفقات بمئات الملايين من الدولارات مع السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقابل إقامة مشاريع مشتركة في البلاد.

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ووفقًا لخمسة من المطلعين على الصناعة، بمن فيهم مديري الصناديق ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا والمستشارين الذين يعملون في الاتفاقيات، فإن المستثمرين السعوديين يطبقون متطلبات صارمة بشكل متزايد لتمويل الصفقات.

وفي بعض الحالات، يتعين على الشركات الصينية تبادل الخبرات الفنية مع شركائها السعوديين الجدد.

قال أحد المستشارين الصينيين الذين يقدمون المشورة لشركات التكنولوجيا المحلية حول كيفية جمع الأموال من السعودية:“إنهم يريدون من شركتك ومهندسيك تدريب مواهبهم.. وهذا يأتي بشروط مرفقة”.

وتزامن بحث المملكة عن شركات التكنولوجيا العالمية للمساعدة في تطوير اقتصادها وتنويعه بعيدًا عن البترول مع أزمة تمويل وضعف المبيعات المحلية لشركات التكنولوجيا الصينية، التي تحولت إلى الشرق الأوسط للاستثمار ومصادر إيرادات جديدة.

وتكرر الاستراتيجية السعودية تكتيكات الحكومات المحلية في الصين تجاه الشركات الأجنبية منذ عقود، حيث منحت الوصول إلى الأسواق مقابل تدريب الفرق المحلية والاستثمار، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

كما فازت مجموعة الذكاء الاصطناعي“سينس تايم” بعقد لمشروع المملكة الطموح لبناء مدينة نيوم المستقبلية الضخمة، وفقًا لشخصين مطلعين على الصفقة، وقالت“سينس تايم” إنها“تشارك بنشاط في صندوق نيوم”.

جمعت مجموعة“بوني. إيه آي” الصينية للقيادة الذاتية 100 مليون دولار في أكتوبر من صندوق نيوم للاستثمار، مع الاتفاق على إنشاء الشركة مقرًا إقليميًا للبحث والتطوير والتصنيع في البلاد.

دخلت“على بابا كلاود” السوق السعودية خلال عام 2022 من خلال مشروع مشترك مع مجموعة الاتصالات السعودية، التي أبرمت أيضًا شراكة مع“هواوي” في مشاريع الجيل الخامس وتعهدت بتعزيز التعاون في أبحاث التكنولوجيا.

هذه الصفقات تأتي السعودية مع مجموعات التكنولوجيا الصينية مع أحكام أخرى مصممة لحماية استثماراتها.

وفي عام 2022، جمعت شركة“سينس تايم” مبلغ 207 ملايين دولار من الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، لتشكيل مشروع مشترك لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.

وقالت“سينس تايم”، إن الشراكة تهدف إلى“تمكين المواهب الشابة المحلية، ونقل المعرفة، وتحفيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي”.

وقال العديد من المستثمرين الصينيين، عند جمع أموال جديدة، إن نظرائهم السعوديين لن يستثمروا إلا إذا جرى إنفاق 30% من الصندوق الجديد على مشاريع في المملكة، ويشير ثلاثة من مديري الصناديق الصينيين إلى أن هذه التدابير تتناقض مع موقف اتُخذ قبل عقد من الزمن.

قال أحد مستثمري رأس المال الاستثماري الصيني الذي استكشف إمكانية جمع صندوق في الشرق الأوسط:“في السابق، كان أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الصينيون الذين ليس لديهم اسم أو سجل حافل، يخرجون بشيك على بياض.. لكن الأمر أصعب بكثير الآن”.

وقالت مصادر مطلعة بالصناعة إن السعودية تتودد أيضًا إلى شركات التكنولوجيا الأجنبية لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة، والانتقاء بين أفضل الشركات من وادي السيليكون أو شنتشن.

في الوقت نفسه، قال بول تريولو، خبير التكنولوجيا الصينية لدى شركة“أولبرايت ستونبريدج” الاستشارية، إن“الدول الغنية بالبترول في الشرق الأوسط حريصة على تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر منصات متعددة، لكنهم يفتقرون إلى القدرة على فعل ذلك بمفردهم في معظم الأحيان، لذا فإنهم يلجأون إلى الصين”.

يتوافق النهج المتبع في الاستثمار في التكنولوجيا مع الاستراتيجية السعودية على نطاق أوسع، وتعمل شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية“لوسيد”، المدعومة من صندوق الاستثمار العام، على إنشاء أول منشأة لتصنيع السيارات في مدينة جدة، بينما تبحث مجموعة فنادق“روكو فورتي” البريطانية عن مواقع في البلاد بعد استثمار صندوق الاستثمارات العامة في أواخر العام الماضي.

وفي نوفمبر، وقعت السعودية أيضًا اتفاقية مبادلة العملة المحلية مع الصين بقيمة 7 مليارات دولار تقريبًا.

كما تعتبر الصين أكبر عميل للبترول السعودي، حيث اشترت 86 مليون طن من الوقود العام الماضي، ويقدر المراقبون أن جزءا منها، استنادا إلى بيانات من بنك الشعب الصيني، يجري تسويتها بالرنمينبي، ومع ذلك، فإن التعاون بين الدول بشأن صفقات التكنولوجيا يحمل مخاطر بالنسبة للسعودية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

فقد قال تريولو، شركة“أولبرايت ستونبريدج”، إن“هناك قلق من أن التعاون مع الباحثين الصينيين قد يؤدي إلى فرض بعض القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة لدعم المشاريع هناك”.