النفط يتراجع عند التسوية بأكبر وتيرة خلال أسبوعين

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عمّقت أسعار العقود الآجلة للنفط خسائرها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، رغم تفاؤل المستثمرين بشأن احتمالات انتعاش الطلب الصيني، وتوقعات الأسواق بارتفاع الأسعار في ظل تخفيضات الإمدادات.
وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.45% بما يعادل 1.22 دولار عند 82.34 دولار للبرميل، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ جلسة الثاني من فبراير (1.75%).
فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.8% أو 1.42 دولار إلى 77.04 دولار للبرميل، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ جلسة الثاني من فبراير (2%).
وخفّضت الصين، سعر الفائدة المرجعي على القروض لأجل 5 سنوات، والذي يستخدم لتسعير فائدة الرهن العقاري؛ بنسبة 0.25%، وهي أكبر وتيرة للخفض منذ بدء العمل بسياسة الأسعار المرجعية في 2019، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد.
وتوقع محللو“سيتي جروب” ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال فترة 12 شهراً إلى 18 شهراً المقبلة، مع تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية بجانب تعميق“أوبك+” لتخفيضات الإنتاج.
المصدر:
MENAFN20022024000202011048ID1107877613
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