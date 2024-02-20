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النفط يتراجع عند التسوية بأكبر وتيرة خلال أسبوعين

2/20/2024 10:14:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة صادرات مصر من الغاز ترتفع إلى 438 مليون متر فى ديسمبر بنك الاستثمار الأوروبي يدعم بناء مزرعة رياح في البوسنة والهرسك ((شل مصر)): ملتزمون بمنع انبعاثات الميثان بشكل كامل فى 2030

عمّقت أسعار العقود الآجلة للنفط خسائرها عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، رغم تفاؤل المستثمرين بشأن احتمالات انتعاش الطلب الصيني، وتوقعات الأسواق بارتفاع الأسعار في ظل تخفيضات الإمدادات.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.45% بما يعادل 1.22 دولار عند 82.34 دولار للبرميل، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ جلسة الثاني من فبراير (1.75%).

فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.8% أو 1.42 دولار إلى 77.04 دولار للبرميل، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ جلسة الثاني من فبراير (2%).

وخفّضت الصين، سعر الفائدة المرجعي على القروض لأجل 5 سنوات، والذي يستخدم لتسعير فائدة الرهن العقاري؛ بنسبة 0.25%، وهي أكبر وتيرة للخفض منذ بدء العمل بسياسة الأسعار المرجعية في 2019، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد.

وتوقع محللو“سيتي جروب” ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال فترة 12 شهراً إلى 18 شهراً المقبلة، مع تصاعد حدة المخاطر الجيوسياسية بجانب تعميق“أوبك+” لتخفيضات الإنتاج.

المصدر:

MENAFN20022024000202011048ID1107877613

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