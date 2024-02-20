((عز)) ترفع أسعار حديد التسليح 3600 جنيه للطن

أبلغت شركة حديد عز وكلاءها وموزعيها هاتفياً وعبر الرسائل، بزيادة سعر الطن 3600 جنيه، ليصل سعره تسليم أرض المصنع إلى 53520 جنيهاً شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع تجار، أن يصل سعر طن حديد تسليح عز للمستهلك بنحو 56 ألف جنيه للمستهلك حسب المنطقة التى يباع بها.

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ذكر التجار، أن الزيادات جاءت مدعومة بعودة صعود سعر الدولار الموازى مجدداً، بعد انخفاضه من مستويات قياسية.

قال أشرف الجارحى، رئيس مبيعات شركة حديد الجارحى، إنَّ الشركة لديها شحنات مواد خام من بيليت وصلب على أرصفة الموانئ؛ بسبب عدم توافر الدولار اللازم للإفراج عنها.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تعتزم رفع أسعارها بعد تراجع الطاقات الإنتاجية لها؛ بسبب عدم وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة.

وعلى النقيض، تراجعت أسعار الأسمنت بنحو 150 جنيهاً للطن خلال 48 ساعة الماضية، وفقاً لشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة، إنَّ مصانع الأسمنت أجبرت على تخفيض 150 جنيهاً فى سعر طن الأسمنت بعد تراجع وانكماش السوق، وتوقف حركة البيع والشراء، ما أثر عليها.

أضاف ((الزينى))، أن سعر طن الأسمنت حالياً يتراوح بين 2050 و2150 جنيهاً للمستهلك بعد وصوله إلى نحو 2300 جنيه الأسبوع الماضى.

طالب ((الزينى)) الحكومة، بمساعدة الشركات المصنعة على زيادة صادراتها، خصوصاً أن الأسمنت صناعة محلية بمكون محلى 100%، وذلك لجلب سيولة دولارية للبلاد فى ظل ما تعانيه بعض القطاعات الأخرى من تأخر فى فتح اعتمادات لاستيراد المادة الخام.