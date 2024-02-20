((عز)) ترفع أسعار حديد التسليح 3600 جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الجارحى)): نعتزم رفع الأسعار نتيجة نقص المواد الخام
أبلغت شركة حديد عز وكلاءها وموزعيها هاتفياً وعبر الرسائل، بزيادة سعر الطن 3600 جنيه، ليصل سعره تسليم أرض المصنع إلى 53520 جنيهاً شامل ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع تجار، أن يصل سعر طن حديد تسليح عز للمستهلك بنحو 56 ألف جنيه للمستهلك حسب المنطقة التى يباع بها.
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ذكر التجار، أن الزيادات جاءت مدعومة بعودة صعود سعر الدولار الموازى مجدداً، بعد انخفاضه من مستويات قياسية.
قال أشرف الجارحى، رئيس مبيعات شركة حديد الجارحى، إنَّ الشركة لديها شحنات مواد خام من بيليت وصلب على أرصفة الموانئ؛ بسبب عدم توافر الدولار اللازم للإفراج عنها.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تعتزم رفع أسعارها بعد تراجع الطاقات الإنتاجية لها؛ بسبب عدم وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة.
وعلى النقيض، تراجعت أسعار الأسمنت بنحو 150 جنيهاً للطن خلال 48 ساعة الماضية، وفقاً لشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية. ((الزينى)): 150 جنيهاً انخفاضاً فى سعر طن الأسمنت خلال 48 ساعة
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة، إنَّ مصانع الأسمنت أجبرت على تخفيض 150 جنيهاً فى سعر طن الأسمنت بعد تراجع وانكماش السوق، وتوقف حركة البيع والشراء، ما أثر عليها.
أضاف ((الزينى))، أن سعر طن الأسمنت حالياً يتراوح بين 2050 و2150 جنيهاً للمستهلك بعد وصوله إلى نحو 2300 جنيه الأسبوع الماضى.
طالب ((الزينى)) الحكومة، بمساعدة الشركات المصنعة على زيادة صادراتها، خصوصاً أن الأسمنت صناعة محلية بمكون محلى 100%، وذلك لجلب سيولة دولارية للبلاد فى ظل ما تعانيه بعض القطاعات الأخرى من تأخر فى فتح اعتمادات لاستيراد المادة الخام.
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