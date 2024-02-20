صادرات مصر من الغاز ترتفع إلى 438 مليون متر فى ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات مصر من الغاز، خلال ديسمبر الماضى، إلى 438 مليون متر مكعب خلال ديسمبر الماضى، مقابل 206 ملايين متر مكعب فى نوفمبر، بحسب بيانات منصة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).
وبذلك يكون إجمالى صادرات مصر من الغاز الطبيعى منذ استئناف التصدير فى أواخر أكتوبر قد وصل إلى 745 مليون متر مكعب، وبذلك تكون صادرات مصر خلال 2023 بأكمله 4.524 مليار متر مكعب.
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وتوقفت مصر عن تصدير الغاز الطبيعى منذ أبريل 2023 بفعل زيادة الاستهلاك مع موجة الصيف الحارة، وكذلك انخفاض الإنتاج.
وكان من المفترض عودة التصدير بشكل أكبر، خلال الربع الأخير من العام، لكن حرب إسرائيل على فلسطين تسببت فى وقف واردات مصر من الغاز الطبيعى بشكل مؤقت خلال أكتوبر.
وعادت مصر للتصدير رغم مواصلة الإنتاج الانخفاض للشهر السادس على التوالى، ليصل إلى 4.596 مليار متر مكعب، خلال ديسمبر الماضى، مقابل 4.64 مليار متر مكعب حجم الإنتاج فى نوفمبر، و5.1 مليار متر مكعب فى أكتوبر.
ويأتى ذلك بالتزامن مع استيراد نحو 890 مليون متر مكعب فى ديسمبر بإجمالى 1.9 مليار متر مكعب فى الربع الأخير من العام الماضى.
فى الوقت نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز لتوليد الكهرباء، خلال الربع الأخير، إلى 8.5 مليار متر مكعب، مقابل 10.3 مليار متر مكعب فى الربع الثالث.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز نحو 11.5%، خلال العام الماضى، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب مقابل 67 مليار متر مكعب فى 2022.
وارتفعت الواردات عبر الأنابيب 8.6 مليار متر مكعب فى 2023 مقابل 6.3 مليار متر مكعب فى 2022.
فيما زاد استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء إلى 35.2 مليار متر مكعب، مقابل 34.7 مليار متر مكعب، وارتفعت الاستخدامات الأخرى إلى 26.7 مليار متر مكعب مقابل 26.3 مليار متر مكعب.
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