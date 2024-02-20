صادرات مصر من الغاز ترتفع إلى 438 مليون متر فى ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات مصر من الغاز، خلال ديسمبر الماضى، إلى 438 مليون متر مكعب خلال ديسمبر الماضى، مقابل 206 ملايين متر مكعب فى نوفمبر، بحسب بيانات منصة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).

وبذلك يكون إجمالى صادرات مصر من الغاز الطبيعى منذ استئناف التصدير فى أواخر أكتوبر قد وصل إلى 745 مليون متر مكعب، وبذلك تكون صادرات مصر خلال 2023 بأكمله 4.524 مليار متر مكعب.

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وتوقفت مصر عن تصدير الغاز الطبيعى منذ أبريل 2023 بفعل زيادة الاستهلاك مع موجة الصيف الحارة، وكذلك انخفاض الإنتاج.

وكان من المفترض عودة التصدير بشكل أكبر، خلال الربع الأخير من العام، لكن حرب إسرائيل على فلسطين تسببت فى وقف واردات مصر من الغاز الطبيعى بشكل مؤقت خلال أكتوبر.

وعادت مصر للتصدير رغم مواصلة الإنتاج الانخفاض للشهر السادس على التوالى، ليصل إلى 4.596 مليار متر مكعب، خلال ديسمبر الماضى، مقابل 4.64 مليار متر مكعب حجم الإنتاج فى نوفمبر، و5.1 مليار متر مكعب فى أكتوبر.

ويأتى ذلك بالتزامن مع استيراد نحو 890 مليون متر مكعب فى ديسمبر بإجمالى 1.9 مليار متر مكعب فى الربع الأخير من العام الماضى.

فى الوقت نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز لتوليد الكهرباء، خلال الربع الأخير، إلى 8.5 مليار متر مكعب، مقابل 10.3 مليار متر مكعب فى الربع الثالث.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز نحو 11.5%، خلال العام الماضى، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب مقابل 67 مليار متر مكعب فى 2022.

وارتفعت الواردات عبر الأنابيب 8.6 مليار متر مكعب فى 2023 مقابل 6.3 مليار متر مكعب فى 2022.

فيما زاد استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء إلى 35.2 مليار متر مكعب، مقابل 34.7 مليار متر مكعب، وارتفعت الاستخدامات الأخرى إلى 26.7 مليار متر مكعب مقابل 26.3 مليار متر مكعب.