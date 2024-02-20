البورصة تدرس إتاحة تداول أذون الخزانة للأفراد فى السوق الثانوى

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر لـ((البورصة))، أن البورصة المصرية تجهز مقترحاً للتقدم به إلى هيئة الرقابة المالية؛ لإتاحة تداول أذون الخزانة للأفراد فى السوق الثانوى قريباً فى إطار استراتيجية إدارة البورصة المصرية للتطوير.

وأضافت المصادر، أن المقترح جاء بعدما شهدت الفترة الماضية زيادة فى الزخم على تداولات أذون الخزانة بعد إتاحة تداولها من خلال البورصة المصرية، ما يعمل على زيادة الطلب، وتسهيل عمليات التداول، وعنصر جذب إضافى للمستثمرين وخاصة الأفراد.

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وفى نهاية أكتوبر من العام الماضى، بدأ التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوى من خلال شاشات البورصة فى خطوة ضمن عملية تطوير سوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية.

وتزامن ذلك مع نقل مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى ((الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية)) بدلاً من شركة مصر للمقاصة والتسوية، والذى يمثل إجراءً أساسياً لتفعيل الاتفاق مع مؤسسة يوروكلير العالمية للمقاصة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين المحلى.

وتابعت المصادر، أنه فور تقديم الطلب وموافقة هيئة الرقابة المالية ستبدأ عملية إتاحتها من خلال شاشات البورصة المصرية، ما سيزيد بدوره من معدلات التداول لأرقام قياسية مرتقبة.

أذون الخزانة هى نوع من أنواع السندات الحكومية، وهى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 و12 شهراً.

ويبيع البنك المركزى أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية للمتعاملين الرئيسيين والذى يمثل السوق الأولى، والذين يقومون ببيع جزء منها فى السوق الثانوى.