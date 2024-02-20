((نايل تاكسى)) تحصل على الموافقة الفنية لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((غالى)): الشركة تتقدم بالعرض المالى الأسبوع الجارى وتطلب 30 عاماً حق انتفاع
تعتزم مجموعة نايل لوجستيك تقديم العرض المالى الخاص بالفوز بحق إدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر ، الأسبوع الجارى، وذلك عقب قبول وزارة النقل عرضها الفنى الذى تقدمت به فور إعلان الوزارة عن طرح المشروع خلال مؤتمر صحفى مطلع الشهر الماضى، وتناولته ((البورصة)).
وقال المهندس مجدى غالى، رئيس مجموعة شركة نايل تاكسى، إنَّ الشركة تطمح للحصول على حق إدارة وتشغيل مارينا الجلالة لمدة 30 عاماً، وستفاوض الوزارة على ذلك، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن قيمة العرض المالى الذى ستتقدم به للوزارة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وتشمل أعمال تجهيز المارينا للتشغيل.
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من جانبه، قال اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لـ((البورصة))، إنَّ مارينا الجلالة السياحية تعد من المقاصد العالمية التى تستهدف إدارتها وتشغيلها العديد من الشركات بالنظر لموقعها الجغرافى والاستراتيجى.
وأضاف أن تحديد مدة حق انتفاع مارينا الجلالة سيتوقف على قوة العرض المالى المقدم من المطور، موضحاً أن الهيئة تسعى لتشغيل المارينا فى أقرب وقت.
وأوضح أن هناك تحالفاً مصرياً أجنبياً أبدى اهتماماً بتطوير وإدارة وتشغيل المارينا، وننتظر تقديم التحالف تصوراً كاملاً بعرض فنى ومالى للنظر فيه.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هناك العديد من الشركات تضع سياحة اليخوت وبناء وإدارة وإنشاء المراين السياحية والمقاصد الشاطئية من أولوياتها الاستثمارية، خلال الفترة المقبلة، لافتاً ِإلى أن مارينا الجلالة مجهزة حالياً بفندقين ومدينة ألعاب ومجموعة من المحال والمطاعم والبنوك ومنتج سياحى، ما يسهل تسريع بدء عملية الإدارة والتشغيل.
وعقدت وزارة النقل، الشهر الماضى، مؤتمراً لبحث تعظيم سياحة اليخوت فى مصر وسبل تدعيم إنشاء المراسى المحلية والدولية، بحضور كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء الموانئ المصرية وعدد من المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت.
وأعلنت الوزارة عن إجراءات وحوافز لتبسيط وتسريع وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ السياحية منها إصدار الموافقة على برنامج الزيارة عن طريق النافذة الرقمية لقطاع النقل البحرى فى 30 دقيقة فقط بدلاً من 15 إلى 30 يوماً سابقاً.
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