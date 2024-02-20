((نايل تاكسى)) تحصل على الموافقة الفنية لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية

تعتزم مجموعة نايل لوجستيك تقديم العرض المالى الخاص بالفوز بحق إدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر ، الأسبوع الجارى، وذلك عقب قبول وزارة النقل عرضها الفنى الذى تقدمت به فور إعلان الوزارة عن طرح المشروع خلال مؤتمر صحفى مطلع الشهر الماضى، وتناولته ((البورصة)).

وقال المهندس مجدى غالى، رئيس مجموعة شركة نايل تاكسى، إنَّ الشركة تطمح للحصول على حق إدارة وتشغيل مارينا الجلالة لمدة 30 عاماً، وستفاوض الوزارة على ذلك، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن قيمة العرض المالى الذى ستتقدم به للوزارة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وتشمل أعمال تجهيز المارينا للتشغيل.

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من جانبه، قال اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لـ((البورصة))، إنَّ مارينا الجلالة السياحية تعد من المقاصد العالمية التى تستهدف إدارتها وتشغيلها العديد من الشركات بالنظر لموقعها الجغرافى والاستراتيجى.

وأضاف أن تحديد مدة حق انتفاع مارينا الجلالة سيتوقف على قوة العرض المالى المقدم من المطور، موضحاً أن الهيئة تسعى لتشغيل المارينا فى أقرب وقت.

وأوضح أن هناك تحالفاً مصرياً أجنبياً أبدى اهتماماً بتطوير وإدارة وتشغيل المارينا، وننتظر تقديم التحالف تصوراً كاملاً بعرض فنى ومالى للنظر فيه.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هناك العديد من الشركات تضع سياحة اليخوت وبناء وإدارة وإنشاء المراين السياحية والمقاصد الشاطئية من أولوياتها الاستثمارية، خلال الفترة المقبلة، لافتاً ِإلى أن مارينا الجلالة مجهزة حالياً بفندقين ومدينة ألعاب ومجموعة من المحال والمطاعم والبنوك ومنتج سياحى، ما يسهل تسريع بدء عملية الإدارة والتشغيل.

وعقدت وزارة النقل، الشهر الماضى، مؤتمراً لبحث تعظيم سياحة اليخوت فى مصر وسبل تدعيم إنشاء المراسى المحلية والدولية، بحضور كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء الموانئ المصرية وعدد من المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت.

وأعلنت الوزارة عن إجراءات وحوافز لتبسيط وتسريع وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ السياحية منها إصدار الموافقة على برنامج الزيارة عن طريق النافذة الرقمية لقطاع النقل البحرى فى 30 دقيقة فقط بدلاً من 15 إلى 30 يوماً سابقاً.