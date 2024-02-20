70 شركة دواء تطلب تدبير 22 مليون دولار دفعًا مقدمًا للموردين الأجانب

قال رامز جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، إن 70 مصنع أدوية طلبت من البنوك تدبير 22 مليون دولار دفع مقدم للموردين الأجانب حتى يتمكنوا من شحن الخامات ومستلزمات التصنيع من دول المنشأ إلى مصر.

أضاف رامز لـ“البورصة”، أن البنوك مطلوب منها سداد مستحقات بضائع تم الإفراج عنها منذ أكثر من 50 يوما قيمتها 65 مليون دولار للموردين الأجانب، بينما إجمالى البضائع المحتجزة فى الموانئ قيمتها 70 مليون دولار، وفقًا لأحدث حصر أعدته غرفة الأدوية.

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أشار إلى أن الاحتياجات الدولارية للشركات الراغبة فى فتح اعتمادات مستندية حاليًا وصل قيمتها إلى 15 مليو دولار، وبالتالى فإن ((أى تأخير فى تدبير الدولار يكبد قطاع الأعمال خسائر كبيرة، خاصة القائم نشاطها على التصدير)).

ويعمل فى السوق حاليًا 191 مصنعا بقطاع الأدوية، بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة مع 130 مصنعا عام 2014 بإجمالى 500 خط إنتاج، بمعدل نمو 60%.

تابع: ((إن بضائع تم شحنها من دول المنشأ وفى طريقها إلى مصر تتجاوز قيمتها 41 مليون دولار)).

أضاف أن تأخر تدبير الدولار للقطاع ضاعف نواقص الأدوية فى السوق المحلى، واضطرت شريحة من الشركات إلى العمل بأقل من الطاقة الإنتاجية لضمان عملية التشغيل أطول فترة ولحين توفير خامات ومستلزمات تصنيع.

أشار إلى أن حجم السيولة الدولارية التى يحتاجها القطاع للإفراج عن الخامات حاليًا 220 مليون دولار ومجلس الوزراء وعد بتدبير 100 مليون.

وبلغ إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى 4 مليارات عبوة سنويًا، بينما تتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.

وقال محى حافظ عضو غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات إن قطاع الدواء يحتاج سنويًا 150 مليون دولار لشراء الخامات ويتم تقديم طلبات إلى البنوك لإتاحة تلك التمويلات.

أضاف لـ“البورصة”، أنه يتم تحديد أولويات توفير ما يتيسر من تلك الاحتياجات وفقا لما تحدده هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.