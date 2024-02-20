الاحتلال يقتحم بلدة السموع جنوب الخليل
التاريخ
2/20/2024 10:07:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل وداهمت عددا من المنازل.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية وحاصرت أحد المنازل.
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