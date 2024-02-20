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ارتفاع التضخم محليا 3 28% في يناير الماضي

2/20/2024 9:49:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.28% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي.
وقالت «الإحصاء» إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في يناير الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية كلها لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يناير الماضي بنسبة 4.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.22% على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.43% كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.35% وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.92%. وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.74% خلال شهر يناير الماضي في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.36% مقارنة بالشهر ذاته من 2023 فيما شهدت انخفاضا بنسبة 0.28% على أساس شهري أي مقارنة بديسمبر الماضي.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.63% على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.71% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.88%.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يناير الماضي بنسبة 2.39% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.68%. وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.79% على أساس سنوي.

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