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ميد مشاريع السكك الحديدية الخليجية توفر فرصا هائلة للمقاولين

2/20/2024 9:49:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج تجتذب الاهتمام العالمي في ضوء ما يتم إحرازه من تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، مما يوفر فرصا هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن التقدم بهذه المشاريع المخطط لها في دول التعاون ظل يراوح مكانه بين توقف واستئناف العمل من جديد طيلة العقد الماضي. وأضافت المجلة أنه تم إحراز تقدم كبير في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاتحاد للقطارات في عام 2018 واستمر العمل في مترو الرياض ومترو الدوحة، وكلتاهما تمت ترسيتهما في عام 2013، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في مشاريع السكك الحديدية الرئيسية الأخرى مثل الجسر البري السعودي ومترو البحرين ومترو الكويت، كما كانت مشاريع مهمة أخرى مثل مترو أبوظبي ومترو جدة عرضة للتوقف بالكامل.
ومع عدم تقدم الفرص الرئيسية، تخلى العديد من مقاولي السكك الحديدية الدوليين عن المنطقة وبحثوا عن فرص في أماكن أخرى.
وعزت المجلة هذا التراجع في نشاط المشروعات إلى عاملين رئيسيين: أولهما تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي، أما الآخر وهو الأكثر دقة فقد تمثل في الافتقار إلى المشاركة السياسية رفيعة المستوى، وبالتالي فلم تكن مشاريع السكك الحديدية من أولويات قادة المنطقة.
أما اليوم فلا يمكن أن تكون الميول والتوجهات نحو مشاريع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تنوعا، كما يتم إحراز تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، مما يوفر فرصا هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، لاسيما وان الارتفاع الكبير في مستويات نشاط المشروعات في هذا القطاع يعني أن المقاولين سيكون لديهم الكثير من الفرص للاختيار من بينها.
وقالت المجلة ان نقطة التحول جاءت في يناير 2021 عندما وقعت دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية العلا، وأدى الإعلان الرسمي الصادر عن أمانة مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة العمل على مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون بشكل فعال والذي سيربط جميع الدول الأعضاء الست بشبكة خطوط سكك حديدية مترامية الأطراف. ومنذ ذلك الحين، أدت سلسلة من التحركات والبيانات الأخيرة إلى أن جميع الأعضاء في المجلس إما أعلنوا أو تحدثوا عن مخططاتهم الخاصة بخطوط السكك المحلية لديهم.
وتبرز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص من حيث فرص العمل المعروضة للمقاولين الدوليين. وقد أشارت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إلى بدء مشاريع السكك الحديدية الهامة بما في ذلك الجسر البري السعودي الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار هذا العام مع وصول المفاوضات الخاصة بالتكلفة النهائية وتمويل المشروع إلى مراحل الإغلاق، وتمديد مترو الرياض. وسيتطلع المقاولون أيضا إلى مضاعفة المسار الثاني على شبكة السكك الحديدية بين الشمال والجنوب حيث وافقت المملكة العربية السعودية في يناير الماضي على المشروع باستثمارات تقـدر
بـ 4 مليارات ريال سعودي (مليار دولار).
كما تلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض نماذج التأهيل المسبق من شركات التحالف لمناقصة تصميم وبناء المرحلة التالية من مشروع مترو الرياض. وتهدف هذه المشاريع الهامة إلى ربط المدن الرئيسية والمراكز الصناعية في البلاد لتحسين القطاعات اللوجستية والصناعية في البلاد وتحسين البنية التحتية لنقل الركاب.

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