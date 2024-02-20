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المركزي يمدد تسوية المدفوعات ساعة

2/20/2024 9:49:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر بنك الكويت المركزي باعتباره مشغلا ومنظما للبنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية تعميما من قبل محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إلى جميع البنوك المحلية بتاريخ 14 فبراير 2024 بشأن تمديد أوقات العمل في نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب)، لساعة إضافية وذلك ابتداء من أمس.
ويأتي تعميم «المركزي» نحو تطوير العمل في القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات أحد أهم الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الكويت، وفي ضوء أدوار ومسؤوليات بنك الكويت المركزي في تطوير نظم المدفوعات مع ضمان سلامة وأمن المعاملات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد سيتيح لعملاء البنوك المحلية تنفيذ التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية الإلكترونية حتى الساعة 5:45 مساء، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المالية المقدمة للجمهور بما يلبي احتياجات الشرائح المتعددة في المجتمع، كذلك خدمة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

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