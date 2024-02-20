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نواف السعود مؤسسة البترول ملتزمة بتحقيق إستراتيجية تحول الطاقة 2050

2/20/2024 9:49:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أمس، أن مشروع زراعة أشجار القرم يجسد التزام المؤسسة الراسخ بتحقيق أهداف استراتيجية التحول بالطاقة حتى 2050 بكل جوانبها بما فيها أهداف احتباس الكربون عن طريق التشجير.
حديث السعود جاء خلال بيان صحافي نقلته مؤسسة البترول عقب زيارته موقع الرصيف الشمالي في ميناء الأحمدي لإطلاق الخطوات الأولى من المشروع الخاص بزراعة مجموعة من أشجار القرم، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة نفط الكويت وشركة (إس.ال.بي).
وأشاد السعود بالدور الرائد لقيادات ومنتسبي القطاع النفطي الكويتي في جهود الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أهمية الشراكة في هذا المجال مع شركة (إس.ال.بي) التي قامت بمجهود كبير في جلب أشجار القرم من خارج البلاد ما يؤكد على علاقتنا المميزة المستمرة لعقود عديدة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان إن الشركة حريصة على الحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة عبر عدة أنشطة تؤكد التزامها بكل ما ينعكس إيجابا على مصلحة البلاد ومجتمعها وهو ما يتجلى بشكل خاص في جهودها لخفض انبعاثات الكربون.
بدوره، أكد المدير العام لشركة (إس.ال.بي) كريم السيد أن تحدي الطاقة العالمي يعتبر إحدى المهمات الأساسية في الشركة عبر دمج الاستدامة في كل ما يقومون به لدفع الابتكار في مجال الطاقة من أجل «كوكب متوازن».
وأعرب السيد بحسب البيان عن فخره بالشراكة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في هذا المشروع لإثراء التنوع البيولوجي في الكويت.
وأوضح البيان أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة والشركات النفطية وتحديدا الخاصة بالطاقة 2050 وفي مسعى لضمان صحة وحيوية أشجار القرم في الكويت وزيادة انتشارها على المناطق الساحلية نظرا لدورها في احتباس انبعاثات الكربون الناتجة عن العمليات النفطية.
وذكر أن الشراكة في هذا المشروع تحظى بأهمية كبرى نظرا لقدرة أشجار القرم على تحمل الملوحة بدرجة كبيرة والازدهار في مناطق المد والجزر وعند التقاء اليابسة والبحر.
وأفاد بأن هذه الشراكة تأتي في إطار الحرص الكبير للأطراف الثلاثة على الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة التصحر تماشيا مع أهداف الشركات الثلاث المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
أسعار النفط تستقر بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر
حافظت أسعار النفط على مكاسبها بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع استمرار التوترات الجيوسياسة بمنطقة الشرق الأوسط.
وتم تداول خام برنت فوق 83 دولارا للبرميل بعد 3 أيام من المكاسب، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 79 دولارا.
وظل النفط محصورا في نطاق ضيق يبلغ 10 دولارات للبرميل منذ بداية العام، حيث أدى التنافس بين العوامل الداعمة للصعود والهبوط، إلى تراجع حدة التقلبات. قوبلت علامات ضعف الطلب - وعلى الأخص من الصين أكبر مستورد - بالتوترات الجيوسياسية والجهود التي يبذلها تحالف «أوپيك+» لخفض الإنتاج.
ومن المقرر أن تجتمع المجموعة وحلفاؤها أوائل مارس المقبل لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج إلى الربع الثاني. وتعهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوپيك، بتحسين امتثاله للقيود بعد أن تنتهي الدولة من مراجعة التقديرات الخارجية لإنتاجها، وفقا لوزير النفط العراقي.

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