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عربة تطلق عرضها الجديد يا هلا بأسعار فبراير

2/20/2024 9:49:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفالا بعيدي الوطني والتحرير، أعلنت شركة عربة للإجارة التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن عن إطلاق حملتها الجديدة «يا هلا بأسعار فبراير» والتي تتضمن عروضا حصرية خلال الشهر.
وأشارت الشركة إلى أن الحملة تطرح أسعار تأجير استثنائية على مجموعة واسعة ومتنوعة من السيارات وفي مقدمتها دودج رام WARLOCK، وجيب جراند شيروكي ALTITUDE، وميتسوبيشي إكسباندر وآوتلاندر، وفورد تورس وغيرها، حيث يمكن للعملاء الحصول على الموافقة الفورية عند تقديم أوراق المعاملة وبتسهيلات ائتمانية، هذا بالإضافة إلى باقة من المزايا والخدمات كالتأمين الشامل والصيانة الذهبية والعداد المفتوح وخدمة المطار والمساعدة على الطريق 7/24 والسيارة البديلة وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة.
وتواصل عربة للإجارة توفير تشكيلة متنوعة من المركبات الحديثة كليا من طراز 2024 لعملائها وتشمل السيارات الألمانية والأميركية واليابانية والكورية والصينية بأشكالها المختلفة من جيبات وسيارات صالون مختلفة الأحجام بالإضافة إلى المركبات العائلية لمدة تأجير يختارها العميل بأجرة مخفضة شهرية تناسب جميع العملاء من كافة القطاعات، للاستفادة من خدمات التأجير التشغيلي دون الاضطرار إلى شرائها وتحمل الأقساط والفوائد المرتفعة.
هذه العروض متوافرة في جميع فروع عربة بمنطقتي الري والأحمدي وصالة عرضها الرئيسية في مجمع كرييتف ديزاين سنتر بالشويخ من السبت إلى الخميس من 8:00 صباحا إلى 8:00 مساء.

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