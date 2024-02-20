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صناعات الغانم تفتتح التوسعة الجديدة لمكاتبها في برج الحمراء

2/20/2024 9:49:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • التوسعة الجديدة تتميز بمساحات صُممت لاستيعاب أكثر من 280 موظفاً إضافياً
  • غرف اجتماعات مزودة بأحدث وسائل التواصل ومركز تدريب وقاعة مسرح


في خطوة تعكس نموها المتواصل وتوسع أعمالها، أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن افتتاح التوسعة الجديدة لمقرها الرئيسي في قلب مدينة الكويت، في برج الحمراء. وقام بافتتاح التوسعة الجديدة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم قتيبة يوسف أحمد الغانم، ورئيس مجلس إدارة شركة الحمراء العقارية الشيخ فيصل أحمد العبدالله الخليفة الصباح، بحضور عدد من الشخصيات القيادية البارزة في القطاع الخاص. وتشغل التوسعة الجديدة للشركة الطوابق الرابع والسبعين والخامس والسبعين من البرج، ليصبح إجمالي الطوابق التي تشغلها شركة صناعات الغانم في برج الحمراء ست طوابق، ابتداء من الطابق السبعين، وتجسد هذه التوسعة التزام صناعات الغانم بخلق بيئة عمل استثنائية تنبض بالإبداع والتعاون.
وتمتاز المساحات الجديدة، التي صممت لاستيعاب أكثر من 280 موظفا إضافيا، بتركيزها على تحفيز التعاون وتسهيل التواصل الافتراضي مع فرق الشركة حول العالم، من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، بفضل التجهيزات التقنية المتطورة والتخطيط الفعال للمساحات، التي تضم غرف اجتماعات مزودة بأحدث وسائل التواصل، إضافة إلى مركز تدريب يتسع لـ 20 موظفا، وقاعة مسرح تتسع لـ 50 شخصا، وغيرها من المرافق المصممة لراحة ورفاهية الموظفين أثناء تواجدهم في مقر العمل.

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