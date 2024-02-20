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الوطني يوفر خدمة الليموزين المجانية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة

2/20/2024 9:49:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمزايا الاستثنائية التي تناسب مختلف الشرائح، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن توفير خدمة الليموزين المجانية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة. ويمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة الاستفادة من هذه الخدمة المجانية لمرة واحدة من خلال خدمة المساعدة الشخصية «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) والحجز عبر الاتصال بالرقم المخصص 1888125، ويسري هذا العرض خلال الفترة من 22 فبراير حتى 2 مارس 2024 المقبل.
وتأتي هذه الخدمة من بنك الكويت الوطني ضمن العديد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) مثل إنهاء إجراءات السفر السريع والأمتعة الإضافية وتسليم الأمتعة وعروض الفنادق وباقات العمرة، إضافة إلى توصيل المبالغ النقدية حتى 10 آلاف دينار، وخدمات المراسل للأعمال، التي تشمل تقديم وتجديد المستندات الحكومية، إضافة إلى تجهيزات الأعمال والاستشارات الخاصة والتنقلات من وإلى المطار وخدمة الليموزين، وخدمة الاستقبال والمساعدة في الكويت. وبهذه المناسبة، مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: نسعى باستمرار إلى توفير أفضل المزايا والخدمات لعملائنا بهدف إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها، وأن نكون الأقرب دائما لهم من خلال تقديم عروض استثنائية تمنحهم المزيد من الرفاهية وراحة البال.
وأضاف: نعرف جيدا تفضيلات عملائنا من خلال التواصل المستمر معهم عبر مختلف القنوات، وهو ما يعكس حرصنا على تعظيم استفادتهم من الخدمات والعروض المميزة والمكافآت الاستثنائية التي تناسب أنماط حياتهم اليومية وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم بدقة من مختلف الشرائح والأعمار.
ويفخر بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى البنك باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية أكثر ابتكارا لعملائه.
ويقدم بنك الكويت الوطني لعملائه من الخدمات المصرفية الممتازة مجموعة حصرية من الخدمات، بما في ذلك: مدير علاقات عملاء مخصص لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ومسؤول حساب مصرفي شخصي لعملاء الذهبي الذين يهتمون بجميع الاحتياجات المصرفية للعملاء بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات الخدمات المصرفية الممتازة، والحلول الاستثمارية المتنوعة بما في ذلك: سمارت ويلث والوطني للوساطة، وباقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف الآلي المميزة التي تمنحهم الأولوية في إجراء معاملاتهم بطريقة سريعة وسهلة.

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