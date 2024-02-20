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الكويتية تأهيل خريجي التطبيقي للانضمام إلى الطائر الأزرق

2/20/2024 9:49:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مساعي الخطوط الجوية الكويتية لتوطيد أواصر العلاقات مع جهات الدولة، ولمد جسور التعاون المشترك والتواصل وترسيخها، التقى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام في مقر الهيئة، حيث تبادل الطرفان الحديث حول تعزيز العلاقات بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها كي تعود بالفائدة على البلاد.
وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسرنا اليوم لقاء د.الفجام والتعرف على المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى جهودهم الطيبة والمبذولة في تحسين مخرجات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية في بلادنا للأفضل، كما بحثنا سبل تعزيز التعاون بين الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في تدريب وتأهيل طلبة الهيئة على القطاعات التشغيلية في الشركة.
وتابع: ندرس مع الهيئة فتح المجال أمام أبنائنا الطلبة والخريجين لمنحهم فرص وظيفية في الخطوط الجوية الكويتية، وذلك عبر تعليمهم من خلال دورات تدريبية في الشركة على قطاعات تشغيلية مختلفة مثل تخطيط الوجهات والشحن والمبيعات والعمليات وغيرها وتجهيزهم وتأهيلهم من قبل خبرات موظفينا ليصبحوا من منتسبي الشركة في الفترة المقبلة.
وذكر الفقعان بأن هذا التعاون سيحدث طفرة في المستقبل لما له من أهمية كبرى في تجهيز وإعداد أجيال على خدمة ناقلهم الوطني الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا إلى أن الطائر الأزرق لطالما أبدى اهتمامه بالشباب والكفاءات الوطنية التي تسهم فعليا في تنمية وازدهار الشركة والوصول بها إلى آفاق رحبة.
وأردف قائلا: نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتعاونهم الملموس في السعي وراء الاستثمار في الأجيال القادمة وتطويرها وتحرص الخطوط الجوية الكويتية دائما على أن تكون جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي للمساهمة في كل ما هو يعود بالمصلحة العامة على البلاد ولكل الأطراف.

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