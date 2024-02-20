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التجاري يستقبل الفائز بجائزة النجمة الكبرى

2/20/2024 9:49:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل البنك التجاري الكويتي في مقره الرئيسي عمران نزير أحمد، الفائز السادس بالجائزة الكبرى في سحب «النجمة» الـ 1.5 مليون دينار، الذي تم تنظيمه في «مروج» بعنوان «كشتة النجمة»، وتم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، وبحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وعبدالعزيز أشكناني ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وكان في استقبال الفائز عمران نزير أحمد لدى زيارته للبنك مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي، ونائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع وعدد من فريق الإدارة التنفيذية في البنك حيث قاموا بتهنئته وإنهاء معاملة تسليمه الجائزة.
وفي هذا السياق، عبر عمران نزير أحمد عن فرحته البالغة بالفوز بهذه الجائزة الكبرى متوجها بجزيل الشكر إلى إدارة البنك التجاري، قائلا: «أنا سعيد جدا بفوزي بجائزة الـ 1.5 مليون دينار من حساب «النجمة» الذي يوفر لأصحابه فرصا مواتية للفوز بجوائز نقدية على مدار السنة، وفرحتي كبيرة بفوزي بهذه الجائزة». واختتم حديثه متمنيا أن يحالف الحظ جميع عملاء البنك التجاري الكويتي في السحوبات المقبلة.
بدوره، توجه الزعابي بتهنئة الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة، كاشفا أن التجاري كان من أوائل البنوك التي قامت بطرح منتجات مصرفية ادخارية توفر للعملاء الفرصة للفوز بجوائز نقدية، لاسيما أن البنك قد بادر في تسعينيات القرن الماضي بطرح شهادة النجمة لتتحول بعد ذلك لحساب النجمة الذي يقدم لأصحابه فرصا متعددة للفوز بجوائز نقدية كبيرة، مؤكدا أن البنك قد توج 6 فائزين حتى الآن بهذه الجائزة النقدية. وتابع مؤكدا حرص البنك التجاري الكويتي على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ترتقي لمستوى تطلعات عملائه وتلبي كل احتياجاتهم المصرفية بما يعزز ريادة التجاري في تقديم الحلول المصرفية الرقمية لكل شرائح عملائه.
وأضاف أن الفرصة ما زالت متاحة أمام عملاء البنك التجاري لمضاعفة فرصهم والفوز بجوائز حساب النجمة حيث يقدم الحساب جوائز أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار وشهرية بقيمة 20 ألف دينار ونصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة الـ 1.5 مليون دينار السنوية، المقدمة من حساب النجمة في البنك التجاري، منوها في هذا الصدد أنه يمكن للعميل فتح حسابه مباشرة عن طريق تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK mobile واستلام بطاقة السحب والتحويل إلى حسابه دون الحاجة إلى زيارة الفرع.
بدورها، قالت الورع: يسعدنا تهنئة الفائز عمران نزير أحمد واستقباله في مقر البنك الرئيسي، وبالنيابة عن الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالبنك التجاري، نتقدم إليه بالشكر والتقدير لثقته بالبنك التجاري الكويتي ومنتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المتطورة كونه عميل البنك التجاري الكويتي منذ ما يقرب من 15 عاما.

MENAFN20022024000130011022ID1107877525

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