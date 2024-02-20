حمد المرزوق بيتك حقق خطوات مهمة بتنفيذ إستراتيجية الاستدامة



نجحنا بفترة وجيزة جداً في قطع أشواط كبيرة في تحديث أطر عمل وسياسات الحوكمة ومعايير الاستدامة

جهود «بيتك» بالاستدامة تزامنت مع إطلاق مبادرات هي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي الكويتي

ربطنا إستراتيجيته للتحول الرقمي بالاستدامة عبر الاستثمار بأحدث التكنولوجيا في المؤسسات المالية

عبدالوهاب الرشود: نموذج فريد من نوعه لمواءمة جوهر العمل المصرفي الإسلامي مع الاستدامة

«بيتك» استطاع تحقيق العديد من الإنجازات والقفزات النوعية في سياق تنفيذ إستراتيجيته للاستدامة البنك يواصل جهوده في تعزيز منتجات التمويل الأخضر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) الإصدار الثالث من تقرير الاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية، والمسؤولية، والتواصل مع أصحاب المصلحة. ويتناول التقرير أعمال البنك وفق المؤشرات الرئيسية العالمية للمعايير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة (EESG) ومجموعة واسعة من مواضيع الاستدامة.ويغطي تقرير الاستدامة لعام 2022 أيضا أداء «بيتك» في تطبيق معايير (ESG)، والمبادرات الريادية التي أطلقها لتحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية، إضافة إلى نهج البنك في التمويل المسؤول وجهوده المبذولة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز النمو المستدام والتزامه بمبادئ التمويل الإسلامي.خطوات مهمةفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك»، حمد المرزوق إن «بيتك» حقق خطوات مهمة على صعيد تنفيذ استراتيجية الاستدامة للمجموعة. وأضاف أن «بيتك» نجح، خلال فترة وجيزة جدا في أن يقطع أشواطا كبيرة في تحديث أطر عمل وسياسات الحوكمة ومعايير الاستدامة والبيئة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تزامنت مع إطلاق برامج ومبادرات هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت.وأكد المرزوق حرص «بيتك» على أن تكون اللوائح وأطر العمل التي يسير عليها، فيما يتعلق بمفهوم الاستدامة، متوافقة مع المعايير العالمية ومع أهداف التنمية المستدامة. ولهذا، ركز البنك على أن تكون برامجه شاملة ومتنوعة بما يلبي توقعات أصحاب المصلحة ومطالب السوق.وأشار إلى أن «بيتك» ربط استراتيجيته للتحول الرقمي بالاستدامة من خلال الاستثمار بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع المؤسسات المالية، بهدف زيادة الشمول المالي عن طريق توسع نطاق الوصول إلى الحسابات والخدمات والمنتجات المصرفية، وتوفير حلول رقمية للعملاء وتلبية متطلبات السوق، وترشيد التكاليف التشغيلية وتعزيز جودة الخدمة.وأضاف أن هذه النقلة النوعية في تبني مفهوم الاستدامة المصرفية أثرت بشكل إيجابي على الأعمال المصرفية للبنك، من خلال النمو الهائل في استخدام الخدمات الرقمية من قبل عملاء «بيتك»، وهو ما يؤكد تفوق البنك رقميا على مستوى القطاع المصرفي، وبمعايير عالمية وتنافسية كبيرة.الاستحواذ والنمومن جهة أخرى، لفت المرزوق إلى أن التوسع الإقليمي والعالمي لشبكة «بيتك» بفضل الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد يوفر دعما قويا لأنشطة وأعمال المجموعة إلى جانب انتشار الخدمات والمنتجات المبتكرة التي يوفرها على نطاق أوسع.وقال إن هذا الامتداد الجغرافي يؤثر إيجابا على ربحية البنك واستثماره المسؤول اجتماعيا في الوقت ذاته. إذ سجل «بيتك» بعد إتمام استحواذه على «الأهلي المتحد» أعلى أرباح فصلية في تاريخ المجموعة والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. ومن شأن هذه الأرباح أن تلعب دورا مهما في استمرار واتساع نطاق التنمية المستدامة بمختلف أشكالها. وتقدم المرزوق بالشكر والتقدير إلى المساهمين والعملاء والموظفين وأصحاب المصلحة وجميع الشركاء على دعمهم وثقتهم، مؤكدا أن «بيتك» سيواصل تركيز جهوده الرئيسة على تحقيق الاستدامة الشاملة، وابتكار الحلول المستدامة في جميع المجتمعات التي تنتشر فيها شبكته الواسعة.وأوضح أنه من خلال الاستثمار بشكل استراتيجي، والشراكات المناسبة، ستتعزز المكانة الريادية لـ «بيتك» وفرص نموه كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مؤسسة مالية إسلامية في العالم.إنجازات وقفزات نوعيةمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب الرشود، إن «بيتك» حقق في سياق استراتيجيته للاستدامة، إنجازات عديدة وقفزات نوعية، بفضل اعتماده على نموذج فريد من نوعه لمواءمة جوهر العمل المصرفي الإسلامي مع الاستدامة.وأضاف أن الجهود الحثيثة التي يبذلها «بيتك» في هذا الإطار، تهدف إلى جعل الاستدامة أولوية لدى الجميع، والعمل على جعل البنك بيئة عمل مثالية ومستدامة، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على البيئة، مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات.وانطلاقا من الاستثمار المسؤول اجتماعيا، أشار الرشود إلى أن «بيتك» يواصل جهوده في الاستدامة وتعزيز منتجات التمويل الأخضر، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.ولفت إلى أن «بيتك» كان أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن مبنى معرض «بيتك» الصديق للبيئة (KFH Auto). إذ يعتبر المعرض أول مبنى صديق للبيئة ويتوافق مع معايير الاستدامة.وأضاف أنه تحت مظلة (Keep it Green) التي أطلقها «بيتك» لضم كل جهوده وحملاته في إطار الاستدامة ومراعاة معايير الحوكمة والبيئة، واصل البنك شراكاته الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة عدة.وعلاوة على ذلك، دعم «بيتك» وشارك في العديد من الأنشطة المتعلقة بالبيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى مثل مشاركة المركز العلمي في استزراع الشعاب المرجانية في جزيرة قاروه، إلى جانب أكثر من مبادرة خاصة بحماية البيئة من ضمنها تنظيف الشواطئ، والتشجير بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة في بعض المحميات الكويتية، وحملة أخرى أطلقتها (Keep it Green) في مجمع العاصمة مول وتدور حول إعادة تدوير قناني البلاستيك.حلول مبتكرةأوضح الرشود أن الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة والشراكات الاستراتيجية والمبادرات الاجتماعية التي يعتمدها «بيتك» تعكس نجاح وكفاءة جهوده الكبيرة التي يبذلها في مجال الاستدامة ومضيه قدما في التزامه بالحفاظ على البيئة.وأضاف أن برامج الاستدامة في «بيتك» تراعي المعايير العالمية، عدا عن كونها تتبنى الحلول الرقمية والذكية، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة بترشيد استخدام الموارد. وتعبر مثل هذه المبادرات النوعية عن سعي «بيتك» إلى تعزيز ريادته في المسؤولية الاجتماعية في كافة الأعمال والأنشطة اليومية ورفع مستوى كفاءة أداء المجموعة.وأكد الرشود أن جهود «بيتك» لا تقتصر على الناحية البيئية فحسب، بل يقوم مشروع تطوير استراتيجية الاستدامة في «بيتك» على خطوات متكاملة، يتم من خلالها رصد وتحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية سواء على المستوى التشغيلي او على مستوى استمرارية وتطوير الأعمال.وقال:«تؤكد القفزات الكبيرة والخطوات السريعة التي يخطوها»بيتك«في سبيل تعزيز مفهوم الاستدامة في قطاع البنوك على دوره الريادي وقدرته العالية للاستفادة ربحيا والقيام بدوره المسؤول اجتماعيا في آن معا».وفي سياق متصل، أضاف الرشود أن استراتيجية الاستدامة في «بيتك» تركز أيضا على الارتقاء برقمنة الخدمات المصرفية للشركات وأتمتة العمليات الائتمانية وأنشطة التمويل، إضافة إلى تعزيز العلامة التجارية للمجموعة وتحقيق القيمة المضافة للمساهمين والعملاء وأصحاب المصلحة.وأشار إلى أن «بيتك» ينفرد عبر الفروع الذكية KFH Go بريادته في ربط جهود التحول الرقمي بالاستدامة ومواكبته لأحدث التقنيات العصرية وأعلى معايير الجودة وتبني الابتكار في طرح الحلول المصرفية والمالية الرقمية، بما يساهم بإضافة قيمة إلى تجربة العملاء الذين يتطلعون إلى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.الشمول الماليلفت الرشود إلى أن جهود الاستدامة في «بيتك» تتقاطع مع استراتيجيته للتحول الرقمي التي تعتمد على ركائز رئيسية عدة، تشمل تبني الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) في المنتجات والخدمات، وتطوير البنية التحتية من الأنظمة والبرامج الذكية المرنة الداعمة والأساسية، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية سهلة. وأضاف أن الجهود والتطبيقات في مجال الرقمنة شملت العديد من المجالات، مثل خدمات السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات إلكترونيا، وإصدار بطاقات بمزايا فريدة، وتطوير أداء الأجهزة في مجالات جديدة مثل الطباعة الفورية للبطاقات وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة من دون زيارة الفرع.وتأكيدا على نجاح استدامة الجهود الرقمية، كشف الرشود عن أن نمو الزيادة السنوية في حجم استخدام العملاء للحلول المالية الرقمية التي يوفرها «بيتك» عبر KFHonline بلغ أكثر من 32% في 2022، ما يعكس كفاءة الخدمات وجودتها، سواء تلك التي تقدم عبر الموبايل او القنوات الأخرى.مساهمات مجتمعية مستدامةأوضح حمد المرزوق أن «بيتك» يواصل تبني مفهوم خلق القيمة المشتركة لضمان الاستدامة الحقيقية لمختلف أصحاب المصلحة، كما يتمسك البنك بمعاييره العالية في المساهمات المجتمعية.وقال إنه من أبرز أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي قام بها «بيتك» دعم معهد الدراسات المصرفية، والشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية (Coded).كما أطلق «بيتك» مجموعة رسائل توعوية بالخدمات والمنتجات المصرفية بلغة الإشارة، لإيصال المعلومة لذوي الإعاقة السمعية، عدا عن تعيين موظفين مدربين تدريبا كاملا على لغة الإشارة في 6 أفرع مصرفية للبنك، لمساعدة العملاء على إتمام معاملاتهم المالية.الصكوك الخضراء والتمويل المستدامأكد حمد المرزوق أن «بيتك» لعب دورا مهما في الاستدامة عبر «الصكوك الخضراء» حيث نجحت «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للمجموعة في ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال. ويهدف البنك من هذا الإصدار إلى الاستثمار في مشروعات بيئية واجتماعية.الاهتمام بالتمويل الأخضرأوضح عبدالوهاب الرشود أن البنك اتخذ من خلال لجنة الحوكمة والاستدامة قرارا باستعجال التمويل الأخضر، والخدمات والمنتجات الرقمية، والممارسات البيئية والاجتماعية بصفتها أدوات حديثة في مجال الصناعة المصرفية وإدخالها في أسرع وقت ممكن في عمليات وأنشطة «بيتك». ولفت إلى أن التوجه العام لدى «بيتك» يتركز على تعزيز إصدارات الصكوك الخضراء، إلى جانب تعزيز منتجات التمويل الأخضر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.الاستثمار بالكوادر الشابة.. وتمكين المرأةقال عبدالوهاب الرشود إن «بيتك» استثمر في الكوادر الشابة عن طريق برنامج فرصة لتدريب وتطوير مهارات الشباب، ووسع من الشمول المالي للخدمات المالية، وعزز تمكين المرأة، كما قطع شوطا كبيرا في هذا المجال حتى أصبحت المرأة تحتل مكانة مميزة في مختلف إدارات البنك.وأضاف أن «بيتك» وقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين بخصوص الاستدامة، ولعل باكورة هذا التعاون كان عبارة عن برنامج تدريبي للإدارة التنفيذية في «بيتك» بهدف تطوير مهارات الاستدامة وزيادة الوعي بها داخل المؤسسة.هذا، وأكد الرشود أن «بيتك» يمضي باستراتيجية واضحة المعالم مع مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى التقدم في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهمية مشروع تطوير استراتيجية الاستدامة تكمن في كونه وسيلة لتعزيز الربحية والنمو وزيادة كفاءة الأداء وتلبية لاتجاهات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة، وترسيخ مكانة «بيتك» كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا.تجدر الإشارة إلى أن «بيتك» كان أول من أصدر تقرير استدامة على مستوى القطاع المصرفي المحلي وصناعة الصيرفة الإسلامية. وتناول فيه جهوده في مجال «التنمية المستدامة» على مستوى النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.