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وربة يطلق جهاز نقاط البيع اللاسلكي الذكي Ipos لأنشطة وأعمال التجار

2/20/2024 9:49:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن إطلاق أحدث منتجاته، جهاز نقاط البيع اللاسلكي الذكي iPos، وهو جهاز نقطة بيع متطور تم تصميمه خصيصا لتحويل طريقة تعامل التجار مع أنشطتهم وأعمالهم. ويتماشى هذا المنتج الجديد تماما مع رؤية بنك وربة لخلق قيمة فريدة في القطاع المصرفي وما وراءه، فتح الفرص للأفراد والشركات على حد سواء.
وبهذه المناسبة، أوضح خالد السعدي مدير إدارة خدمات التجار في بنك وربة أن جهاز نقاط البيع اللاسلكي الذكي iPos، الذي يتميز بطراز A920 من PAX، يعد أحدث وأكثر الأجهزة تقدما في السوق، يعمل بنظام التشغيل Android.وأشار السعدي إلى أن الجهاز يتمتع بمجموعة من الميزات المصممة لدعم التجار في تنمية أعمالهم من خلال تطبيقات متنوعة مع إمكانية احتوائه وتشغيله لبرامج الولاء الخاصة بالتاجر. مع المرونة لتتم برمجته في كل من وضعيات WIFI وGPRS، ويلغي الحاجة إلى أوضاع محطات ثابتة، ما يبسط العمليات للتجار.
وتتماشى هذه الخدمة مع توجه بنك وربة لتقديم أفضل تجربة للعملاء، حيث يتم طرح طراز A920 بكاميرات عالية الجودة مزدوجة للمسح السريع ومعالجة المدفوعات عبر رموز QR والموبايل، ما يضمن أن المعاملات ليست فقط أسرع ولكن أكثر دقة، مقللة من أخطاء الإدخال اليدوي.
وذكر السعدي أن هذه الميزة ضرورية بشكل خاص مع شهودنا على ازدياد منصات الدفع الرقمية، حيث تؤكد قدرة الجهاز على قبول عمليات المحافظ الرقمية، والعمليات بالعملات الأجنبية والتي تجعله أداة لا غنى عنها للتجار الذين يهدفون إلى خدمة عملاء عالميين.
وفي ختام تصريحه، أعرب السعدي عن فخره واعتزازه بتقديم هذه الخدمة قائلا: نحن فخورون بتقديم جهاز نقاط البيع اللاسلكي الذكي iPos إلى السوق، الذي يعد شهادة على سعينا المستمر للابتكار والتميز، مؤكدا أن إطلاق هذه الخدمة يمثل علامة فارقة مهمة في مهمتنا للمساهمة في طموحات الأفراد والشركات والمجتمع، ونحن واثقون من أن هذا الجهاز لن يلبي توقعات عملائنا وأصحاب المصلحة فحسب، بل سيتجاوزها.

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