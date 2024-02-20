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علي عبدالوهاب المطوع وبوش تحتفلان بمرور 45 عاما من الشراكة في الكويت

2/20/2024 9:49:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بالذكرى السنويـة الـ 45 لشراكتها مع شركة «بوش» Bosch للأجهزة المنزلية في مقر الشركة في الكويت، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة «بوش» في الشرق الأوسط توماس ألونسو، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خالد فيصل المطوع، وفريق عمل الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بوش» في الشرق الأوسط توماس ألونسو: استطاعت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، الموزع لمنتجات «بوش» في الكويت، خلال 45 عاما أن تكون خير ممثل لنا وأن تشاركنا النجاح والريادة بحيث أصبحت منتجاتنا متواجدة في كل منزل في الكويت، حيث لم يكن ذلك ليتم لولا ريادة شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وتفوقها في سوق البيع بالتجزئة وسمعتها الطيبة في الكويت.
وتابع: سعداء جدا بتواجدنا معكم اليوم لنحتفل معا كفريق واحد بمناسبة مرور 45 عاما على شراكتنا، ونتطلع إلى استكمال رحلة النجاح معا وتوفير المزيد من المنتجات العصرية للمستهلكين وأن نكون دائما عند حسن ظنهم.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، خالد فيصل المطوع: نفتخر بشراكتنا التي تمتد لـ 45 عاما مع «بوش»، العلامة التجارية الرائدة حول العالم في تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، والتي أصبح اسمها علامة فارقة وبصمة موجودة في كل بيت وكل عقار في الكويت.
وأضاف: لطالما قدمت «بوش» Bosch ومازالت تقدم حلولا مبتكرة لأجهزة منزلية متطورة من شأنها أن تسهل حياة الإنسان مع الحفاظ على الاستدامة والبيئة.
وختم المطوع: شكرا «بوش» على ثقتها بنا كموزع لمنتجاتها في الكويت، ونجدد الوعد دائما بحرصنا على استكمال مسيرة النجاح والريادة معا من أجل صالح المستهلكين في الكويت.

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