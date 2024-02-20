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حماية المنافسة يشارك بالفعاليات الوطنية في الحمراء

2/20/2024 9:49:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك جهاز حماية المنافسة يومي 20 و21 فبراير الجاري بالفعاليات الوطنية في برج ومجمع الحمراء التجاري، وذلك بشعار عز وفخر احتفالا بالأعياد الوطنية ضمن فعاليات الجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة وزارة الاعلام.
وجاءت المشاركة لإبراز دور الجهاز والمشاركة الوطنية، حيث تتوشح في هذا الشهر المنارات والمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة بالأعلام الوطنية بمناسبتي اليوم الوطني وعيد التحرير (25 و26 فبراير).
يذكر أن مشاركة «حماية المنافسة» في هذه الفعاليات تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة د.راشد العجمي بادر كوكبة من الموظفين من جهاز حماية المنافسة بإقامة فعالية في البوابة الرئيسية في برج ومجمع الحمراء التجاري متضمنة توزيع مجموعة من الهدايا الوطنية على للجمهور.

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