حماية المنافسة يشارك بالفعاليات الوطنية في الحمراء

(MENAFN
- Al-Anbaa) يشارك جهاز حماية المنافسة يومي 20 و21 فبراير الجاري بالفعاليات الوطنية في برج ومجمع الحمراء التجاري، وذلك بشعار عز وفخر احتفالا بالأعياد الوطنية ضمن فعاليات الجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة وزارة الاعلام.
وجاءت المشاركة لإبراز دور الجهاز والمشاركة الوطنية، حيث تتوشح في هذا الشهر المنارات والمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة بالأعلام الوطنية بمناسبتي اليوم الوطني وعيد التحرير (25 و26 فبراير).
يذكر أن مشاركة «حماية المنافسة» في هذه الفعاليات تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة د.راشد العجمي بادر كوكبة من الموظفين من جهاز حماية المنافسة بإقامة فعالية في البوابة الرئيسية في برج ومجمع الحمراء التجاري متضمنة توزيع مجموعة من الهدايا الوطنية على للجمهور.
MENAFN20022024000130011022ID1107877521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.