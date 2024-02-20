الأهلي يخدم عملاء الخدمات المصرفية الخاصة عبر 6 أفرع موزعة على المحافظات

محمد بهبهاني: نحرص على منح هذه الفئة أعلى درجات الخصوصية أثناء تنفيذ المعاملات

أعلن البنك الأهلي الكويتي تخصيص قاعات في فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، من أجل خدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، حرصا منه على تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة من العملاء وتعزيز راحتهم خلال إجراء المعاملات المصرفية الخاصة بهم.وتشمل الفروع الجديدة للخدمات المصرفية الخاصة فرعي منطقة الشعب والجابرية في محافظة حولي، وفرع كيفان في محافظة العاصمة، وفرع منطقة الأندلس في محافظة الجهراء، وفرع منطقة العدان لخدمة العملاء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وتضاف إلى الفرع الرئيسي لخدمة العملاء في محافظة العاصمة، ليغطي البنك بذلك خدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة داخل جميع محافظات الكويت.وتعكس الفروع خطط البنك الأهلي الكويتي الهادفة إلى جذب المزيد من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية إلى عائلته المتنامية باستمرار، عبر تلبية احتياجاتهم وتقديم تجربة مصرفية لهم وفق أعلى المعايير العالمية بما يناسب نمط الحياة الخاص بهم.وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك محمد بهبهاني إن تخصيص قاعات في فروع الشعب والجابرية وكيفان والعدان والأندلس إلى جانب الفرع الرئيسي من أجل خدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، يأتي في ظل الحرص المستمر على منح هذه الفئة أعلى درجات الخصوصية والراحة أثناء تنفيذ معاملاتها المصرفية، لافتا إلى أن التعاملات لهذه الفئة تبدأ من 300 ألف دينار وما فوق.وذكر بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي يمنح عملاء الخدمات المصرفية الخاصة الأولوية لتنفيذ معاملاتهم في الفروع، مع تخصيص مسؤول حساب خاص بهم يعمل على تلبية متطلباتهم المصرفية بشكل فوري وسريع، فضلا عن أولوية حجز المواعيد لإنجاز المعاملات الخاصة بهم بمجرد وصولهم إلى الفرع.وأضاف «نحرص على تعزيز رضا عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بشكل دائم عن المنتجات والخدمات التي نقدمها لهم على مدار الوقت، وهم يتمتعون بإمكانية الحصول على أفضل الاستشارات فيما يتعلق باستثماراتهم والعوائد الأفضل لها، من خلال فريق عمل يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الثروات والاستثمار، جنبا إلى جنب مع تقديم النصائح اللازمة للعملاء حول أبرز الفرص المتاحة في الأسواق سواء داخل الكويت أو حول العالم».وتابع: يعمل البنك الأهلي الكويتي على تقديم أفضل العروض والخصومات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة في العديد من القطاعات، ويساعدهم على إنجاز المعاملات الرسمية بالتعاون مع شركات الكونسيرج الرائدة في السوق الكويتي، على أن تشهد الفترة المقبلة تقديم المزيد من العروض لجذب المزيد من العملاء إلى عائلة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى البنك، ضمن إطار خططه المستمرة لتعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي الكويتي.ولفت إلى أن البنك يمنح عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بطاقات ائتمانية بجميع أنواعها، مع إعفائهم من رسوم التجديد السنوية المترتبة عليهم. وكشف أن البنك الأهلي الكويتي يعمل على مواكبة التغيرات في رغبات واحتياجات ذوي الملاءة المالية العالية من عملائه، ويعمل على تطوير خدماته ومنتجاته بما يضمن رضاهم ومنحهم قيمة مضافة باستمرار لدى تعاونهم معه.وأكد بهبهاني في نهاية تصريحه أن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من الفروع لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، منوها إلى حرص البنك الأهلي الكويتي الدائم على تقديم مستويات خدمة مميزة تسهم في جذب المزيد من العملاء إليه.